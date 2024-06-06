Бернар Арно знову обігнав Ілона Маска і став найбагатшою людиною світу

Бернар Арно, французький мільярдер і генеральний директор конгломерату розкоші LVMH, обігнав Ілона Маска і став найбагатшою людиною світу після того, як акції його компанії зросли майже на 1,5% на торгах в Європі. Про це повідомляє видання Forbes.

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Як зросли статки

«Зі статками у $210,1 мільярда Арно обігнав генерального директора Tesla, чиї статки становлять $208,6 мільярда», — пише видання.

У четвер статки Арно зросли на $7,7 млрд, а акції LVMH підскочили на 1,45% до $830.

«5.5%. Саме на стільки зросли акції LVMH з початку року. Для порівняння, акції Tesla, які складають близько третини статків Маска, впали майже на 30% з початку 2024 року», — зазначило Forbes.

Відвоювавши у засновника Amazon Джеффа Безоса друге місце в травні, Маск обійшов Арно пізніше того ж місяця після того, як його стартап у сфері штучного інтелекту xAI залучив $6 мільярдів при попередній оцінці в $18 мільярдів.

Після останнього раунду фінансування, за оцінками Forbes, частка Маска в xAI становить $14,4 мільярда.