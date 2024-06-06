За травень 2024 року український автопарк поповнили понад 19,3 тис. вживаних легкових автомобілів, що були ввезені з-за кордону. Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».
У травні український автопарк поповнили понад 19,3 тис. вживаних авто
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Зростання попиту
Зазначається, що порівняно з травнем 2023 року реєстрації таких авто збільшилися на 26%. Водночас відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 2%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 49%. За ними слідують:
- дизельні — 23%;
- електромобілі — 17%;
- авто з ГБО — 6%;
- гібриди — 5%.
Лідером реєстрацій серед ввезених вживаних авто залишається Volkswagen Golf.
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Топ-10 найпопулярніших вживаних авто
Так, до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf — 1049 авто;
- Renault Megane — 806 авто;
- Skoda Octavia — 640;
- Volkswagen Passat — 569;
- Volkswagen Tiguan — 552;
- Nissan Leaf — 492;
- Nissan Rogue — 482;
- Audi Q5 — 457;
- Tesla Model 3 — 404;
- Audi A4 — 397 автомобілів.
Який вік авто
Середній вік вживаних машин, які в травні перейшли на українські номери, становить 9 років.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні отримали майже 95 тис. уживаних легковиків, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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