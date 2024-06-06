У травні український автопарк поповнили понад 19,3 тис. вживаних авто

За травень 2024 року український автопарк поповнили понад 19,3 тис. вживаних легкових автомобілів, що були ввезені з-за кордону. Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання попиту

Зазначається, що порівняно з травнем 2023 року реєстрації таких авто збільшилися на 26%. Водночас відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 2%.



Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 49%. За ними слідують:

дизельні — 23%;

електромобілі — 17%;

авто з ГБО — 6%;

гібриди — 5%.

Лідером реєстрацій серед ввезених вживаних авто залишається Volkswagen Golf.

Читайте: У 2024 році українці ввезли на 21% більше авто. Які марки мають найбільшу популярність

Топ-10 найпопулярніших вживаних авто

Так, до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf — 1049 авто;

Renault Megane — 806 авто;

Skoda Octavia — 640;

Volkswagen Passat — 569;

Volkswagen Tiguan — 552;

Nissan Leaf — 492;

Nissan Rogue — 482;

Audi Q5 — 457;

Tesla Model 3 — 404;

Audi A4 — 397 автомобілів.

Який вік авто

Середній вік вживаних машин, які в травні перейшли на українські номери, становить 9 років.