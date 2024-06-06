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6 червня 2024, 14:27

У травні український автопарк поповнили понад 19,3 тис. вживаних авто

За травень 2024 року український автопарк поповнили понад 19,3 тис. вживаних легкових автомобілів, що були ввезені з-за кордону. Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

За травень 2024 року український автопарк поповнили понад 19,3 тис.
Фото:depositphotos

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Зростання попиту

Зазначається, що порівняно з травнем 2023 року реєстрації таких авто збільшилися на 26%. Водночас відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 2%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 49%. За ними слідують:

  • дизельні — 23%;
  • електромобілі — 17%;
  • авто з ГБО — 6%;
  • гібриди — 5%.

Лідером реєстрацій серед ввезених вживаних авто залишається Volkswagen Golf.

Читайте: У 2024 році українці ввезли на 21% більше авто. Які марки мають найбільшу популярність

Топ-10 найпопулярніших вживаних авто

Так, до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf — 1049 авто;
  • Renault Megane — 806 авто;
  • Skoda Octavia — 640;
  • Volkswagen Passat — 569;
  • Volkswagen Tiguan — 552;
  • Nissan Leaf — 492;
  • Nissan Rogue — 482;
  • Audi Q5 — 457;
  • Tesla Model 3 — 404;
  • Audi A4 — 397 автомобілів.

Який вік авто

Середній вік вживаних машин, які в травні перейшли на українські номери, становить 9 років.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні отримали майже 95 тис. уживаних легковиків, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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