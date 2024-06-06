У 2024 році українці ввезли на 21% більше авто. Які марки мають найбільшу популярність

Понад 160 тисяч транспортних засобів було ввезено в Україну за 5 місяців 2024 року за даними Міністерства внутрішніх справ (МВС). Лише 28% нововвезених автівок у 2024 році — нові. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

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Скільки імпортовано авто

160 750 транспортних засобів було імпортовано в Україну за 5 місяців 2024 року. Це на 21% більше, ніж за аналогічний період у 2023 році.

Найпопулярніші марки

Найпопулярнішою маркою серед усіх ввезених автомобілів цьогоріч став VW — 18 771 авто або ж 11,7% від загальної кількості.

На другому місці опинився Renault з 13 187 транспортними засобами (8.2%), а третє місце посідає Audi — 9 137 авто (5.7%).

А найпопулярнішими моделями серед імпортованих авто стали Skoda Octavia, VW Golf та Passat.

Бензинові авто залишаються найзапитанішими — це практично кожен другий ввезений автомобіль. Дизельними були 29% ввезених цьогоріч авто. На електрокари припадає 12,9%.

72% від усіх ввезених автомобілів цьогоріч були вживаними. Наразі середній вік ввезених авто складає 10 років.

Де найбільше реєстрували

Найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві — 13,9%. До топ-3 потрапили також Львівщина (10,2%) та Одещина (7,5%).