Finance.ua дарує 2 сертифікати від INFOSHINA номіналом 5000 грн

Finance.ua дарує 2 сертифікати на будь-яку продукцію від INFOSHINA номіналом 5000 гривень.

Як взяти участь

Для участі у розіграші обов’язково потрібно:

1. Бути підписаним на канал «Експерти зі страхування«

2. Бути підписаним на TikTok та YouTube

3. Натиснути кнопку «Взяти участь» у каналі «Експерти зі страхування».

Результати розіграшу будуть оголошені 12 червня. Переможців рандомно обере телеграм-бот Givy Bot.

Офіційні умови розіграшу за посиланням.

Для довідки:

INFOSHINA є прямими імпортерами шин марок Continental, Gislaved, Barum, Michelin, Goodyear, Kelly, Uniroyal, Fulda, Debica, Sava, Dunlop, Funtoma, Carleo, Presa і багатьох інших.