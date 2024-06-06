Finance.ua дарує 2 сертифікати на будь-яку продукцію від INFOSHINA номіналом 5000 гривень.
6 червня 2024, 11:44
Finance.ua дарує 2 сертифікати від INFOSHINA номіналом 5000 грн
Як взяти участь
Для участі у розіграші обов’язково потрібно:
1. Бути підписаним на канал «Експерти зі страхування«
2. Бути підписаним на TikTok та YouTube
3. Натиснути кнопку «Взяти участь» у каналі «Експерти зі страхування».
Результати розіграшу будуть оголошені 12 червня. Переможців рандомно обере телеграм-бот Givy Bot.
Офіційні умови розіграшу за посиланням.
Для довідки:
INFOSHINA є прямими імпортерами шин марок Continental, Gislaved, Barum, Michelin, Goodyear, Kelly, Uniroyal, Fulda, Debica, Sava, Dunlop, Funtoma, Carleo, Presa і багатьох інших.
Джерело: Мінфін
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