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6 червня 2024, 13:37

Роботу в Литві вже знайшли понад 32 тисячі українці. Що пропонує ринок праці

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну роботу в Литві знайшли вже 32,4 тис.українців зі статусом тимчасового захисту з майже 86 тис. зареєстрованих у Міграційній службі країни. Про це йдеться в даних Міграційної платформи EWL.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну роботу в Литві знайшли вже 32,4 тис.українців зі статусом тимчасового захисту з майже 86 тис.
Фото:depositphotos

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Ринок праці в Литві

Так, у Литві готові працевлаштувати ще більше українців у зв'язку з очікуваним ростом економіки цьогоріч на 1,6% та низьким рівнем безробіття.

Кількість вакансій з початком сезонних робіт у квітні для громадян України у Литві значно зросла. Наразі кількість пропозицій роботи для громадян України, зареєстрованих у службі зайнятості становить майже 2 тис.

Яку роботу пропонують українцям у Литві

Литва потребує працівників у багатьох галузях, особливо у промисловому виробництві, на будівництві, у сферах охорони здоров'я та готельно-ресторанному бізнесі.

Литовські роботодавці пропонують українцям без знання мови і досвіду роботи працевлаштування на підприємствах автомобільної галузі та харчової промисловості із зарплатою 900 євро нетто (39,4 тис. грн).

Згодом за рахунок бонусів і премій зарплата зростає по деяких вакансіях до 1300−1500 євро нетто (57−65,7 тис. грн).

Кому віддають перевагу роботодавці

Зазвичай литовські роботодавці надають перевагу тим, хто планує працювати більше ніж три місяці.

Роботодавці зацікавлені в тому, аби громадяни України залишалися працювати протягом тривалого часу. Натомість є також і сезонні роботи на 1,5−2 місяці.

Для легалізації і роботи в Литві громадяни України мають отримати статус тимчасового захисту. Він дає право на роботу і проживання в країні на один рік з можливістю продовження. Його надають тим, хто на момент повномасштабного вторгнення (саме 24 лютого 2022 року) перебував в Україні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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