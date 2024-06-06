Центральні банки збільшують вкладення в долар — Financial Times

У 2024 році різко зросла кількість центральних банків, які прагнуть збільшити частку долара у своїх резервах — незважаючи на заклики деяких країн, що розвиваються, використовувати як резерви конкуруючі валюти . Про це пише Financial Times.

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Вкладення в долар

За даними OMFIF, який опитав 73 державні установи, які управляють міжнародними резервами на загальну суму $5,4 трлн, 18% світових центральних банків планують збільшити свої вкладення в долар протягом наступних одного-двох років у відповідь на збереження високих процентних ставок у США.

Минулого року аналогічно відповіли лише 6% респондентів, що свідчить про різке зростання центробанків, які покладаються на американську валюту. Поки що за прогнозами дохідність паперів США залишатиметься вищою, ніж у Китаї.

Низка центральних банків, включаючи Європейський центральний банк, Національний банк Польщі, Резервний банк Нової Зеландії та Південноафриканський резервний банк, заявили OMFIF2, що забезпечення прибутковості «є частиною їхньої інвестиційної мети».

Водночас попит на юань серед центральних банків знизився, що також суперечить тенденції останніх років, коли все більше світових ЦБ прагнули збільшити частку китайської валюти.

Різке зростання попиту на долар серед керуючих резервами знаменує собою перелом (принаймні у короткостроковій перспективі) у поступовій дедоларизації, про яку багато йшлося в останні кілька років.

«Той факт, що долар є найбільш затребуваною валютою в найближчій перспективі, тоді як попит на юань знизився, говорить про те, що широка тенденція до дедоларизації принаймні загальмувалась», — сказав Ніхіл Сангхані, керуючий директор OMFIF.

Сангхані додав, що найвищий попит на долари на горизонті від одного до двох років спостерігається серед центральних банків Азії, тоді як управляючі резервами в Азії та Латинській Америці, швидше за все, планують скорочення своїх асигнувань у юанях.

Однак і в перспективі найближчих десяти років різкого уникнення долара очікувати не варто, вважає Сангхані. На його думку, світові ЦБ «дуже поступово знижуватимуть частку американської валюти в глобальних резервах» до середнього показника в 55%.

Частка юаня, за його прогнозом, становитиме 5,5% (зараз вона становить 2,3%). За даними МВФ, нині частку долара припадає близько 58% світових резервів, тоді як на межі століть цей показник становив 70%.

За даними OMFIF, середня частка резервів центральних банків, що зберігаються у золоті, за останній рік зросла з 9 до 11%. При цьому 15% опитаних банків мають намір збільшити свої резерви протягом найближчих один-два роки, незважаючи на те, що ціна на золото близька до рекордного рівня.

Центральні банки зможуть купити дорогоцінний метал на суму $600 млрд протягом наступних одного-двох років, йдеться у звіті компанії.