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6 червня 2024, 9:02

У світі рекордно зросла кількість доларових мільйонерів

У 2023 році рекордно зросло число доларових мільйонерів. За даними World Wealth Report, так багато заможних людей у світі не було ніколи. І вони багатші, ніж будь-коли, завдяки своїм інвестиціям у фондовий ринок. Про це пише Ліга.

У 2023 році рекордно зросло число доларових мільйонерів.
Фото:depositphotos

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Мільйонерів побільшало

Згідно зі звітом консалтингової компанії Capgemini, кількість «заможних приватних осіб» (HNWI), які визначаються як люди з ліквідними активами на суму не менше від $1 млн, торік зросла на 5,1% — до 22,8 млн.

Згідно з щорічним звітом World Wealth Report, сукупне багатство найбагатших людей зросло на 4,7% — до рекордних $86,8 трлн, що на 4,7% більше, ніж роком раніше.

Це найвищий рівень з часу проведення першого щорічного дослідження Capgemini 1997 року.

Багатство HNWI збільшувалося зі зростанням фондових ринків: високотехнологічний нью-йоркський індекс Nasdaq зріс на 43% у 2023 році, а індекс S&P 500 — на 24%. Тим часом паризький CAC 40 збільшився на 16%, а франкфуртський DAX — на 20%.

У 2022-му, році макроекономічної невизначеності та геополітичної напруженості, кількість багатих людей та їх добробут скоротилися більш ніж на 3%, йдеться у звіті.

«Однак 2023 рік приніс економічне зростання та поліпшення стану основних інвестиційних секторів […] Попри невизначеність процентних ставок і зростання прибутковості облігацій, акції зросли разом з ринком технологій, чому сприяв ентузіазм щодо генеративного штучного інтелекту та його потенційного впливу на економіку», — йдеться в документі.

Де найбільше мільйонерів

Лідирують, як і раніше, Сполучені Штати з 7,43 млн мільйонерів, випереджаючи Японію з її 3,77 млн заможних людей.

Німеччина із 1,65 млн HNWI залишається на третьому місці, Китай — на четвертому з більш ніж 1,5 млн доларових мільйонерів.

Найбільше зростання багатства і його власників було зафіксовано у Північній Америці.

Завдяки стійкій економіці, зниженню інфляції та швидкому зростанню фондових ринків статки найбагатших жителів Північної Америки збільшилися на 7,2% — до $26,1 трлн, а кількість мільйонерів зросла на 7,1% — до 7,43 млн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+14
gorobezus
gorobezus
6 червня 2024, 9:58
#
Это кстати самый реальный показатель инфляции и имущественного расслоения. Как показывает история ничем хорошим подобное не заканчивается.
+
+15
Prya
Prya
6 червня 2024, 10:06
#
Пока что у нас есть люди, готовые за бабосы защищать существующие порядки
+
0
bonv
bonv
6 червня 2024, 11:49
#
Все завдяки великому нелоху!:)
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