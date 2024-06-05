До путіна на економічний форум приїдуть президенти Болівії та Зімбабве

Російський диктатор володимир путін виступить на засіданні найбільшого у росії міжнародного економічного форуму 7 червня, разом із ним виступатимуть президенти Болівії та Зімбабве Луїс Арсе та Еммерсон Мнангагва. Про це розповів помічник російського лідера, пише місцева редакція Forbes.

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Під час форуму путін дасть оцінку національній та світовій економіці, поділиться своїм баченням політичної ситуації, а також торкнеться національних, промислових та технологічних проектів, питань цифровізації, приватного бізнесу та стимулювання науково-технічного прогресу.

До повномасштабного вторгнення в Україну цей форум був вітринним заходом кремля, де разом із путіним виступали західні лідери, такі як Еммануель Макрон.