Нацбанк встановив на 6 червня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,1254 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 16 копійок.
5 червня 2024, 16:12
Гривня продовжує зміцнюватися: НБУ підвищив курс на 16 копійок
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НБУ на 6 червня встановив офіційний курс євро на рівні 43, 60 грн. Європейська валюта подешевшала на 16 копійок.
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Джерело: Мінфін
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