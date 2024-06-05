Гривня продовжує зміцнюватися: НБУ підвищив курс на 16 копійок

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НБУ на 6 червня встановив офіційний курс євро на рівні 43, 60 грн. Європейська валюта подешевшала на 16 копійок.

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