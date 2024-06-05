Фонд гарантування виграв суд на 30 млн у пов'язаних з Артем-банком осіб

Господарський суд Києва повністю задовольнив позов Фонду гарантування вкладів до пов'язаних осіб ПАТ «Артем-банк», присудивши стягнути на користь Фонду 29,6 млн. грн. Про це повідомляє прес-служба Фонду.

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Йдеться про справу № 910/10354/21 та додали, що 22 травня суд частково задовольнив позов Фонду до пов'язаних осіб цього банку у справі № 910/9833/21 на суму 630 тис. грн.

Також за однією із справ (№ 910/4149/21) Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду раніше присудив стягнути зі зв'язаних осіб цього банку близько 16 млн грн, повністю задовольнивши позов Фонду.

Як було встановлено, вже під час здійснення ліквідаційної процедури АТ «Артем-банк» його менеджмент до визнання банку неплатоспроможним приймав рішення, на підставі яких надалі було здійснено низку свідомо збиткових операцій.

Зокрема, було ухвалено рішення про інвестування в цінні папери (інвестиційні сертифікати) низької фінансової якості, без проведення належної оцінки ризиків, на значні суми, що прямо суперечило інтересам АТ «Артем-банк» та його кредиторам і завдало значних збитків.