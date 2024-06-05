26% українців володіють криптоактивами

Українці більше інвестують у криптоактиви, ніж в облігації чи акції компаній. Про це пише ForkLog з посиланням на соцопитування Gradus Research.

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26% наших громадян володіють криптоактивами, що трохи більше, ніж інвестиції у цінні метали.

Втім, нерухомість лишається найбільш популярним вкладенням, а на другому місці — банківські депозити.

47% респондентів розповіли, що користуються криптовалютою через її популярність та актуальність. 40% українців приваблюють інвестиційні можливості, 38% — потенційно високий дохід. Серед часто згадуваних чинників також були захист від інфляції, відкритість, доступність та анонімність.

Половина з тих, хто ще не володіє цифровими активами, зацікавлені в тому, щоб придбати їх у майбутньому.

37% залишаються байдужими до криптовалют. 64% опитаних не готові взаємодіяти з ними через брак знань й розуміння.