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5 червня 2024, 14:22

26% українців володіють криптоактивами

Українці більше інвестують у криптоактиви, ніж в облігації чи акції компаній. Про це пише ForkLog з посиланням на соцопитування Gradus Research.

Українці більше інвестують у криптоактиви, ніж в облігації чи акції компаній.

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26% наших громадян володіють криптоактивами, що трохи більше, ніж інвестиції у цінні метали.

Втім, нерухомість лишається найбільш популярним вкладенням, а на другому місці — банківські депозити.

47% респондентів розповіли, що користуються криптовалютою через її популярність та актуальність. 40% українців приваблюють інвестиційні можливості, 38% — потенційно високий дохід. Серед часто згадуваних чинників також були захист від інфляції, відкритість, доступність та анонімність.

Половина з тих, хто ще не володіє цифровими активами, зацікавлені в тому, щоб придбати їх у майбутньому.

37% залишаються байдужими до криптовалют. 64% опитаних не готові взаємодіяти з ними через брак знань й розуміння.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
5 червня 2024, 14:49
#
А таврии считают летающими тарелками)))
+
0
Anatoll France
Anatoll France
5 червня 2024, 15:23
#
Це ті що нили пр опів вареника? Типові брехуни.
+
+15
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
5 червня 2024, 15:29
#
Цей відсоток буде тільки збільшуватись
+
0
bonv
bonv
5 червня 2024, 16:02
#
А 73% вибрали нелоха!
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
5 червня 2024, 16:04
#
Чем вы недовольны ? что бы поменяли ?
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