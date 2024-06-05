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5 червня 2024, 11:27

Ринок акцій Індії втратив $386 млрд на тлі підбиття підсумків виборів

Акції індійських компаній різко подешевшали, втративши близько $386 млрд після того, як правляча партія прем'єр-міністра Нарендри Моді показала гірші результати, ніж прогнозувалося на основі даних екзитполів, пише Bloomberg.

Акції індійських компаній різко подешевшали, втративши близько $386 млрд після того, як правляча партія прем'єр-міністра Нарендри Моді показала гірші результати, ніж прогнозувалося на основі даних екзитполів, пише Bloomberg.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПадіння ринкуNifty 50 на торгах 4 червня впав 5,93%, закрившись на позначці 21 884,5 пунктів.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Падіння ринку

Nifty 50 на торгах 4 червня впав 5,93%, закрившись на позначці 21 884,5 пунктів. Індекс BSE Sensex 30 втратив 5,74% і закрився на рівні 72079,05 пункту.

За попередніми результатами Національний демократичний альянс (НДА), який очолює націоналістична партія «Бхаратія Джаната» (БДП) прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, отримав лише 241 місце в нижній палаті парламенту Індії, випливає з даних підрахунку голосів станом на 15:36 м.

Перед початком голосування 19 квітня Моді прогнозував, що його союз отримає 400 місць. Загалом у нижній палаті 543 крісла.

Моді було вперше обрано главою уряду у 2014 році, а на виборах 2019 року його партія збільшила більшість у парламенті з 282 до 303 місць. Для створення правлячої більшості в індійському парламенті необхідно мати просту більшість, або щонайменше 272 місця. Більшість у дві третини голосів дозволила б уряду, зокрема, вносити поправки до Конституції країни.

Читайте: Фондовий ринок Індії досяг рекорду після прогнозу перемоги Моді на виборах

Напередодні фондовий ринок, навпаки, зростав після того, як найбільші екзитполи показали впевнену перемогу альянсу Нарендрі Моді. Індекс Nifty 50 у моменті підскочив до рекордного значення.

Головний інвестиційний директор ITI Mutual Fund Раджеш Бхатіа тоді зазначав, що зростання індійського ринку пов'язане з очікуваннями на те, що поточний уряд країни продовжить проводити політику значних капітальних витрат і стимулів для виробництва, щоб підтримати подальше економічне зростання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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