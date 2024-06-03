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3 червня 2024, 12:01

Фондовий ринок Індії досяг рекорду після прогнозу перемоги Моді на виборах

Індійські акції встановили рекорди після того, як найбільші екзитполи показали впевнену перемогу альянсу Нарендрі Моді.

Індійські акції встановили рекорди після того, як найбільші екзитполи показали впевнену перемогу альянсу Нарендрі Моді.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиРеакція ринкуІндекс Nifty 50 на торгах 3 червня у моменті зріс на 3,59% до рекордних 23 тис. 338,7 пунктів.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Реакція ринку

Індекс Nifty 50 на торгах 3 червня у моменті зріс на 3,59% до рекордних 23 тис. 338,7 пунктів. Індекс BSE Sensex 30 додав 3,76% до 76 738,89 пункту.

Водночас базова прибутковість 10-річних державних облігацій досягла 6,9421%, найнижчого рівня з 8 квітня 2022 року, впавши на 4 базисних пункти порівняно із закриттям 31 травня, пише Reuters.

Читайте: Індія прагне пробитися до клубу наддержав: як оцінюють її шанси
П'ять найбільших екзитполів Індії представили дані, з яких випливає, що Національний демократичний альянс (НДА), який очолює націоналістична Партія Бхаратія Джаната (БДП) прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, може отримати більшість у дві третини в нижній палаті парламенту, що складається з 543 членів.

Головний інвестиційний директор ITI Mutual Fund Раджеш Бхатіа зазначив, що зростання індійського ринку пов'язане з очікуваннями на те, що поточний уряд країни продовжить проводити поточну політику значних капітальних витрат і стимулів для виробництва, щоб підтримати подальше економічне зростання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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