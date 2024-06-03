Фондовий ринок Індії досяг рекорду після прогнозу перемоги Моді на виборах

Індійські акції встановили рекорди після того, як найбільші екзитполи показали впевнену перемогу альянсу Нарендрі Моді.

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Реакція ринку

Індекс Nifty 50 на торгах 3 червня у моменті зріс на 3,59% до рекордних 23 тис. 338,7 пунктів. Індекс BSE Sensex 30 додав 3,76% до 76 738,89 пункту.

Водночас базова прибутковість 10-річних державних облігацій досягла 6,9421%, найнижчого рівня з 8 квітня 2022 року, впавши на 4 базисних пункти порівняно із закриттям 31 травня, пише Reuters.

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П'ять найбільших екзитполів Індії представили дані, з яких випливає, що Національний демократичний альянс (НДА), який очолює націоналістична Партія Бхаратія Джаната (БДП) прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, може отримати більшість у дві третини в нижній палаті парламенту, що складається з 543 членів.

Головний інвестиційний директор ITI Mutual Fund Раджеш Бхатіа зазначив, що зростання індійського ринку пов'язане з очікуваннями на те, що поточний уряд країни продовжить проводити поточну політику значних капітальних витрат і стимулів для виробництва, щоб підтримати подальше економічне зростання.