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4 червня 2024, 19:44

Кабмін обіцяє цьогоріч провести 200 реформ, які рекомендують міжнародні партнери

Кабінет міністрів схвалив Матрицю реформ — план змін, який включає офіційно затверджені рекомендації міжнародних партнерів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Кабінет міністрів схвалив Матрицю реформ — план змін, який включає офіційно затверджені рекомендації міжнародних партнерів.

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Матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи проаналізовано методологією Центру зростання Гарвардського університету.

На 2024 рік передбачено провести понад 200 реформ. Сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації.

«Матриця — це величезний план змін, який систематизує реформи та включає офіційно затверджені рекомендації та документи Єврокомісії, структурні маяки МВФ, План за програмою Ukraine Facility, умови Світового Банку», — уточнив Шмигаль.

У Матрицю реформ закладено пріоритети:

  • Макроекономічні політики — база для відновлення економіки та фінансової стійкості України.
  • Інституційні зміни, які передбачають антикорупційну політику, реформу правоохоронних органів, підвищення можливостей державних та регіональних інституцій.
  • Структурні реформи: політики, пов'язані з людським капіталом, заходи щодо спрощення торгівлі та покращення бізнес-середовища. Це реформи у ключових секторах економіки.

Також уряд анонсував запуск спеціального вебпорталу, де зібрано всі індикатори, зміст реформ, графік їх виконання, щоб кожна людина в режимі реального часу могла бачити, що змінюється в Україні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Vadim531
Vadim531
4 червня 2024, 20:27
#
Главная их реформа это поднятие налогов и тарифов — именно то что им МВФ и указал сделать, на что-то большее и действиткльно эффективное у наших реформаторов мозгов не хватит сделать, ну, а после войны то что останется то и будут в аренду земли сдавать на 50−100 лет как Янык во время майдана хотел дать китайцам, так же и будет только в разы хуже — кредиты надо будет возвращать, имхо.
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0
zevs1
zevs1
4 червня 2024, 21:29
#
Реформы правительства и от власти в целом,это значит будет хуже чем было.
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