Київ вийшов за ліміти: вводять екстрені відключення світла

Що відомо

«День. Київ вийшов за ліміти. „Укренерго“ дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють», — написав Коваленко.

Зауважимо, ще вчора жителів столиці попереджали, що для міста збільшився дефіцит електроенергії. А тому на сьогодні були заплановані більші, ніж вчора, обмеження при відключеннях світла, зокрема із залученням «світло-сірої» зони з графіків.