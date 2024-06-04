Київ вийшов за ліміти: вводять екстрені відключення світла

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 червня 2024, 15:14

Київ вийшов за ліміти: вводять екстрені відключення світла

4 червня застосовують екстрені відключення світла. Графіки планових відключень наразі не діють. Про це написав директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

4 червня застосовують екстрені відключення світла.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«День. Київ вийшов за ліміти. „Укренерго“ дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють», — написав Коваленко.

Зауважимо, ще вчора жителів столиці попереджали, що для міста збільшився дефіцит електроенергії. А тому на сьогодні були заплановані більші, ніж вчора, обмеження при відключеннях світла, зокрема із залученням «світло-сірої» зони з графіків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+56
Qwerty1999
Qwerty1999
4 червня 2024, 15:46
#
Нашему народу пофиг на призывы к экономии…

Включают все электроприборы,
когда хотят и на сколько хотят…
+
0
SAndreyS
SAndreyS
4 червня 2024, 15:47
#
100%
+
+45
R S
R S
4 червня 2024, 16:22
#
Включают все электроприборы,
когда хотят и на сколько хотят…

А как вы это проверили???
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 червня 2024, 16:42
#
R S
«А как вы это проверили???»

В Киеве проверяющих и без меня хватает.

«Київ вийшов за ліміти. „Укренерго“ дав команду
на екстрені відключення.» — написав Коваленко.
+
+30
veritas69
veritas69
4 червня 2024, 16:01
#
А як економити коли ЕЕ була лише 2 години — з 12:30 до 14:30
+
0
Abramon
Abramon
4 червня 2024, 16:23
#
«Офісний планктон» не звик сидіти без кондиціонера, мікрохвильовок і кави. Ніякі рекомендації не діятимуть.
+
+15
R S
R S
4 червня 2024, 16:36
#
Создание комфортных условий работы в офисе — обязательное условие для высой продуктивности «планктона».
Прошлым летом я рассчитался с работы из-за не желания руководства починить кондиционер в комнате. Летом было просто невыносимо там находиться…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 червня 2024, 16:48
#
Офисный планктон такой привередливый,
вдруг что не так — сразу истерика…
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
4 червня 2024, 16:52
#
Нет, нужно быть терпилой как ваше поколение
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають oldman54, Юрій Сургай и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами