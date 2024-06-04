4 червня застосовують екстрені відключення світла. Графіки планових відключень наразі не діють. Про це написав директор компанії YASNO Сергій Коваленко.
4 червня 2024, 15:14
Київ вийшов за ліміти: вводять екстрені відключення світла
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Що відомо
«День. Київ вийшов за ліміти. „Укренерго“ дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють», — написав Коваленко.
Зауважимо, ще вчора жителів столиці попереджали, що для міста збільшився дефіцит електроенергії. А тому на сьогодні були заплановані більші, ніж вчора, обмеження при відключеннях світла, зокрема із залученням «світло-сірої» зони з графіків.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9
Включают все электроприборы,
когда хотят и на сколько хотят…
когда хотят и на сколько хотят…
А как вы это проверили???
«А как вы это проверили???»
В Киеве проверяющих и без меня хватает.
«Київ вийшов за ліміти. „Укренерго“ дав команду
на екстрені відключення.» — написав Коваленко.
Прошлым летом я рассчитался с работы из-за не желания руководства починить кондиционер в комнате. Летом было просто невыносимо там находиться…
вдруг что не так — сразу истерика…