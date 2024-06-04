Майже половина українців (49%) вважають, що ситуація в економіці за період президентства Володимира Зеленського погіршилася. Такі результати опитування, проведеного 16−22 травня, наводить Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).
4 червня 2024, 15:22
Майже половина українців вважають, що за час президентства Зеленського ситуація в економіці стала гіршою — КМІС
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Проте 16.5% пов’язують це насамперед із повномасштабним вторгненням, а 23% — насамперед із помилковими діями влади (ще 9% назвали обидві причини).
КМІС зазначає, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, однак соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8
ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ ТА РЕЙТИНГ ПІДТРИМКИ ПАРТІЙ І ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ: ЛИСТОПАД 2016 РОКУ
Головні результати:
22.11.2016
82% українців оцінюють поточну соціально-економічну ситуацію як «погану». Основною причиною, на думку українців, є корупція у вищих ешелонах влади -так вважають 66% опитаних.
84% українців загалом негативно оцінюють «все, що зараз відбувається в країні». З тих, хто дав таку оцінку 56% вважають, що в такій ситуації «краще виходити на вулицю з протестом», 16% вважають, що «краще терпіти все заради збереження спокою».При цьому 40% українців говорять, що готові особисто взяти участь в акціях протесту проти чинної влади.
69% українців вважають, що Президент Петро Порошенко веде країну у неправильному напрямку. Вважають, що веде у правильному напрямку — 14%.
70% опитаних вважають, що Президент Петро Порошенко не здатен вивести країну з кризи. Протилежної думки дотримуються 14%. Водночас, 68% українців не вірять, що Президент Петро Порошенко здатен припинити війну. 16% вважають, що він може це зробити…
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=660&page=79
Водночас, 68% українців не вірять, що Президент Петро Порошенко здатен припинити війну…
Куди мені, щось там зрозуміти…
Спасибі, що навчили!
пересмотрел все статьи на этом ресурсе за 2015 -2017 год. и что-то вот именно тогда ваша редакция не публиковали подобные иследования!
И интересно, что именно сейчас вас это заставило?
Наверно поменялась «редакционная политика»?
…він хотів сказати що люди чомусь вважають що президент може одноосібно закінчити війну і чекали цього від Пороха, тому обрали брехуна в 2019 році, який це пообіцяв…
Вот он яркий пример манипуляции. Только вот до конца всю правду уважаемый коментатор не сказал. и УМЫШЛЕННО упустил следующее —
«Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться 2−3 месяца. Она должна и будет длиться часы… Мы посмотрим уже в очень скором времени на эффективность антитеррористической операции»
п. порошенко
Ну что вы скажите на это?
…был в истории такой себе гражданин по фамилии геббельс, так он любил повторять —
…мы добиваемся не правды, а эффекта…
Так что на счет… брехуна… тут явно мимо…
Показали толпі яблуко
— 20% - сказало, що це яблуко,
— 30% - що банан,
— 20% - що не бачать різниці між яблуком та бананом
— 20% - сказали, що влада винна, що це яблуко, а не банан.
— 10% - не змогли відповісти