Майже половина українців вважають, що за час президентства Зеленського ситуація в економіці стала гіршою — КМІС

Майже половина українців (49%) вважають, що ситуація в економіці за період президентства Володимира Зеленського погіршилася. Такі результати опитування, проведеного 16−22 травня, наводить Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Проте 16.5% пов’язують це насамперед із повномасштабним вторгненням, а 23% — насамперед із помилковими діями влади (ще 9% назвали обидві причини).

КМІС зазначає, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, однак соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.