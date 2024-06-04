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4 червня 2024, 15:22

Майже половина українців вважають, що за час президентства Зеленського ситуація в економіці стала гіршою — КМІС

Майже половина українців (49%) вважають, що ситуація в економіці за період президентства Володимира Зеленського погіршилася. Такі результати опитування, проведеного 16−22 травня, наводить Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Майже половина українців (49%) вважають, що ситуація в економіці за період президентства Володимира Зеленського погіршилася.

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Проте 16.5% пов’язують це насамперед із повномасштабним вторгненням, а 23% — насамперед із помилковими діями влади (ще 9% назвали обидві причини).

КМІС зазначає, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, однак соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 червня 2024, 16:06
#
Хе -Хе
ПРЕС-РЕЛІЗИ ТА ЗВІТИ
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ ТА РЕЙТИНГ ПІДТРИМКИ ПАРТІЙ І ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ: ЛИСТОПАД 2016 РОКУ
Головні результати:

22.11.2016

82% українців оцінюють поточну соціально-економічну ситуацію як «погану». Основною причиною, на думку українців, є корупція у вищих ешелонах влади -так вважають 66% опитаних.
84% українців загалом негативно оцінюють «все, що зараз відбувається в країні». З тих, хто дав таку оцінку 56% вважають, що в такій ситуації «краще виходити на вулицю з протестом», 16% вважають, що «краще терпіти все заради збереження спокою».При цьому 40% українців говорять, що готові особисто взяти участь в акціях протесту проти чинної влади.
69% українців вважають, що Президент Петро Порошенко веде країну у неправильному напрямку. Вважають, що веде у правильному напрямку — 14%.
70% опитаних вважають, що Президент Петро Порошенко не здатен вивести країну з кризи. Протилежної думки дотримуються 14%. Водночас, 68% українців не вірять, що Президент Петро Порошенко здатен припинити війну. 16% вважають, що він може це зробити…

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=660&page=79

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Andriy09
Andriy09
4 червня 2024, 16:23
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Тобто у 2016 році 68% українців вважали що президент сам може взяти і закінчити війну? Не дивно, що у 2019 році вони проголосували за того, хто пообіцяв припинити стріляти.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 червня 2024, 16:26
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Вы или не прочли или не то написали —

Водночас, 68% українців не вірять, що Президент Петро Порошенко здатен припинити війну…

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nitrolog
nitrolog
4 червня 2024, 16:44
#
А ви навіть не зрозуміли коментатора і відповідно сам текст, який виклали про Порошенко (вашого особистого ворога), він хотів сказати що люди чомусь вважають що президент може одноосібно закінчити війну і чекали цього від Пороха, тому обрали брехуна в 2019 році, який це пообіцяв
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 червня 2024, 16:49
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Та не може бути!
Куди мені, щось там зрозуміти…
Спасибі, що навчили!
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 червня 2024, 16:51
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А теперь вопрос к самой редакции «Мнфин»
пересмотрел все статьи на этом ресурсе за 2015 -2017 год. и что-то вот именно тогда ваша редакция не публиковали подобные иследования!
И интересно, что именно сейчас вас это заставило?
Наверно поменялась «редакционная политика»?
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 червня 2024, 17:11
#
И по поводу комментария nitrolog
…він хотів сказати що люди чомусь вважають що президент може одноосібно закінчити війну і чекали цього від Пороха, тому обрали брехуна в 2019 році, який це пообіцяв…

Вот он яркий пример манипуляции. Только вот до конца всю правду уважаемый коментатор не сказал. и УМЫШЛЕННО упустил следующее —

«Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться 2−3 месяца. Она должна и будет длиться часы… Мы посмотрим уже в очень скором времени на эффективность антитеррористической операции»
п. порошенко
Ну что вы скажите на это?
…был в истории такой себе гражданин по фамилии геббельс, так он любил повторять —
…мы добиваемся не правды, а эффекта…

Так что на счет… брехуна… тут явно мимо…
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neverice
neverice
4 червня 2024, 17:26
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Йде повномасштабна війна. І лише 11% вважають, що ситуація погіршилась через війну (facepalm).

Показали толпі яблуко
— 20% - сказало, що це яблуко,
— 30% - що банан,
— 20% - що не бачать різниці між яблуком та бананом
— 20% - сказали, що влада винна, що це яблуко, а не банан.
— 10% - не змогли відповісти
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