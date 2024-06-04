Національний банк застосував до однієї кредитної спілки захід впливу у вигляді накладення штрафу та до шести кредитних спілок — у вигляді письмового застереження за несвоєчасне подання регулятору звітності за 2023 рік. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
4 червня 2024, 13:38
НБУ покарав 7 кредитних спілок
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Штраф накладено на КС «ЗАХІДНА» (ЄДРПОУ 36191796).
Письмове застереження та вимогу вжити до 01 липня 2024 року заходів, спрямованих на усунення недоліку в діяльності щодо нездійснення належного контролю за дотриманням норм щодо своєчасності подання даних звітності до Національного банку, застосовано до таких установ:
- КС «СУПЕРМАРКЕТ ГРОШЕЙ» (ЄДРПОУ 41672177);
- КС «ДОБРОБУТ» (ЄДРПОУ 25837443);
- КС «КРЕДИТ-АГРО» (ЄДРПОУ 25947551);
- КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» (ЄДРПОУ 33205863);
- КС «СВІТ» (ЄДРПОУ 41220315);
- КС «ТРІУМФ» (ЄДРПОУ 36593224).
Рішення про застосування заходів впливу ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 03 червня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та / або супровідних послуг.
Джерело: Мінфін
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