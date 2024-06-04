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4 червня 2024, 11:57

Банки Китаю блокують транзит товарів до росії

Китайські банки продовжують ускладнювати життя російським імпортерам: щоб прийняти товар через треті країни, вони вимагають підтверджень, що він піде саме туди, а не у рф. Цим вони руйнують популярну схему проведення платежів за постачання через «дружні» країни. Про це пише The Moscow Times.

Китайські банки продовжують ускладнювати життя російським імпортерам: щоб прийняти товар через треті країни, вони вимагають підтверджень, що він піде саме туди, а не у рф.

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Служби комплаєнсу одразу кількох китайських банків під час перевірки переказів стали вимагати підтвердження того, що товар, який закуповують за документами бізнесмени з так званих «дружніх» країн — Сербії, Білорусі, Киргизстану і Казахстану, буде доставлено саме в ці країни, розповіли виданню імпортери.

У відправниках, за їхніми словами, Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, популярний у зовнішньоторговельних компаній Zhejiang Chouzhou і навіть невеликі регіональні сільськогосподарські банки, а також створений для роботи із санкційним Іраном Kunlun Bank.

«Через треті країни платять не тільки ті, хто хоче ввезти в росію «жорстко санкційні» вантажі — хоча вони, звісно, насамперед, — а й імпортери товарів, що не потрапляють під обмеження. Китайські банки з лютого, коли США пригрозили вторинними санкціями всім, хто допомагає росії в обході обмежень, з великою підозрою ставляться до будь-яких російських грошей.

Безпосередньо з росії до Китаю проходить добре, якщо чверть платежів, і то незрозуміло, за яким принципом: один і той самий банк вчора міг прийняти платіж за одну партію товару, а сьогодні — відмовити в перерахуванні грошей за точно таку саму партію", — пише видання із посиланням на джерела.

Тому багато компаній, які не бажають грати в лотерею, стали користуватися послугами партнерів або платіжних агентів у третіх країнах — це дорожче (у кращому разі плюс 4−6% до ціни), але набагато надійніше і швидше, пояснило джерело. Але тепер і там виникли проблеми, додає видання.

Джерело: Мінфін
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