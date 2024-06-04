В Україні розкрили діяльність групи шахраїв, які під виглядом інвестицій у криптоактиви виманювали гроші у громадян ЄС. Про це заявив перший заступник голови Київської обласної прокуратури Андрій Сваток.
4 червня 2024, 10:45
Виманювали гроші в інвесторів з ЄС: В Україні розкрили шахрайську схему з інвестицій у криптоактиви
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
За його словами, поліція затримала 14 підозрюваних, включно з двома організаторами схеми. Її суть полягала в тому, що фігуранти видавали себе за розробників різних криптоактивів.
Зловмисники виманювали гроші в інвесторів з ЄС, обіцяючи їм високий прибуток у майбутньому, зазначив Сваток.
За його словами, фігуранти імітували видимість зростання капіталу, тим самим спонукаючи жертв переказувати все більші суми.
Точних збитків Сваток не повідомив. У публікації він зазначив, що йдеться про «мільйони гривень». Кількість жертв цієї схеми невідома.
Розслідування цієї справи триває.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1