Виманювали гроші в інвесторів з ЄС: В Україні розкрили шахрайську схему з інвестицій у криптоактиви

В Україні розкрили діяльність групи шахраїв, які під виглядом інвестицій у криптоактиви виманювали гроші у громадян ЄС. Про це заявив перший заступник голови Київської обласної прокуратури Андрій Сваток.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

За його словами, поліція затримала 14 підозрюваних, включно з двома організаторами схеми. Її суть полягала в тому, що фігуранти видавали себе за розробників різних криптоактивів.

Зловмисники виманювали гроші в інвесторів з ЄС, обіцяючи їм високий прибуток у майбутньому, зазначив Сваток.

За його словами, фігуранти імітували видимість зростання капіталу, тим самим спонукаючи жертв переказувати все більші суми.

Точних збитків Сваток не повідомив. У публікації він зазначив, що йдеться про «мільйони гривень». Кількість жертв цієї схеми невідома.

Розслідування цієї справи триває.