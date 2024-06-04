Binance обмежить доступ до деяких стейблкоїнів у ЄС. Кого торкнуться обмеження

Криптобіржа Binance попередила користувачів про обмеження у зв'язку з набранням чинності новими правилами для стейблкоїнів на території Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Про це пише Forklog.

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Що відомо

З 30 червня 2024 року починають діяти положення MiCA, які стосуються «стабільних монет». Їхні оператори зобов'язані отримувати ліцензію від компетентного органу держави — члена ЄС та дотримуватись вимог щодо забезпечення стабільності своїх токенів.

Компаніям доведеться забезпечити повне розкриття інформації для клієнтів, надати публічну бізнес-модель, налагодити ефективну систему управління, включаючи менеджмент ризиків, а також зареєструватися в EBA, створити механізм викупу та мати достатні резерви.

Кого торкнуться обмеження

Згідно з повідомленням Binance, обмеження торкнуться так званих «нерегульованих стейблкоїнів».

Біржа має намір вносити поетапні зміни щодо доступності до таких активів, щоб «дозволити користувачам з ЄЕЗ перейти на регульовані „стабільні монети“, уникаючи будь-яких збоїв на ринку і дотримуючись правил […] MiCA».

З 30 червня європейським клієнтам буде доступна функція конвертації «нерегульованих стейблкоїнів» у режимі «тільки для продажу», з цієї ж дати закриється їх покупка. Обмеження також торкнуться сервісу копітрейдингу, участь у програмах Launchpad, Launchpool, Simple Earn та ряд інших сервісів.

Про які саме «стабільні монети» йдеться, у повідомленні не уточнюється.

«Це стане першим кроком на шляху до нової нормативно-правової бази і вплине на ринок стабільних монет у Європейській економічній зоні», — підкреслили в Binance.