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3 червня 2024, 13:53

Чехія запустила пілотний проєкт добровільного повернення біженців в Україну. Деталі

Українські біженці, котрі отримали в Чехії статус тимчасового захисту і які хочуть повернутися в Україну, тепер мають можливість скористатися допомогою від держави. Про це пише «Бізнес.Цензор» з посиланням на Radio Prague International.

Українські біженці, котрі отримали в Чехії статус тимчасового захисту і які хочуть повернутися в Україну, тепер мають можливість скористатися допомогою від держави.
Фото:depositphotos

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Що відомо про пілотний проєкт

Так, Міністерство внутрішніх справ Чехії запускає пілотний проєкт добровільного повернення, завдяки якому біженцям буде сплачено квитки на автобус, а хворим — транспортування в машині швидкої допомоги. Пілотний проєкт триватиме з червня до листопада.

Чехія готова сплатити квитки для близько 400 осіб, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів.

Читайте: Чехія платитиме українським біженцям за повернення додому

Концепцію добровільного повернення було затверджено урядом у середині травня. На програму виділено 5,5 млн крон ($239,36 тис.).

Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз.

Нагадаємо

У квітні, за даними МВС Чехії, у Чеській Республіці проживало близько 339 тис. громадян України, які залишили батьківщину через повномасштабне російське вторгнення.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+25
Rubi0
Rubi0
3 червня 2024, 14:11
#
Аж интересно найдутся ли камикадзе младше 60 лет))
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
3 червня 2024, 15:16
#
Спочатку добровільно, але потім…)
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
3 червня 2024, 17:18
#
Вони там думають що українці зовсім тупі чи як ?
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