Українські біженці, котрі отримали в Чехії статус тимчасового захисту і які хочуть повернутися в Україну, тепер мають можливість скористатися допомогою від держави. Про це пише «Бізнес.Цензор» з посиланням на Radio Prague International.
Чехія запустила пілотний проєкт добровільного повернення біженців в Україну. Деталі
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Що відомо про пілотний проєкт
Так, Міністерство внутрішніх справ Чехії запускає пілотний проєкт добровільного повернення, завдяки якому біженцям буде сплачено квитки на автобус, а хворим — транспортування в машині швидкої допомоги. Пілотний проєкт триватиме з червня до листопада.
Чехія готова сплатити квитки для близько 400 осіб, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів.
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Концепцію добровільного повернення було затверджено урядом у середині травня. На програму виділено 5,5 млн крон ($239,36 тис.).
Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз.
Нагадаємо
У квітні, за даними МВС Чехії, у Чеській Республіці проживало близько 339 тис. громадян України, які залишили батьківщину через повномасштабне російське вторгнення.
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