Африканські країни почали боротися з вуличними торговцями валютою

Монетарні регулятори Замбії, Зімбабве, Нігерії, Південного Судану та Гани запроваджують нові обмеження на вуличну торгівлю валютою, пише Bloomberg. «Мінял» заарештовують, обкладають великими штрафами, правила роботи обмінних пунктів переглядаються.

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Що відомо

Голова Банку Гани Ернест Аддісон заборонив пунктам обміну валют рекламувати обмінні курси за межами власних приміщень.

«Банк повністю обізнаний про операції нелегальних операторів на валютному ринку і працює з центром фінансової розвідки над очищенням ринку», — зазначив він.

Влада африканських країн також намагається боротися з «вуличними», неорганізованими ринками обміну. Обмінні курси їх відрізняються від офіційних, встановлених центральними банками, і використовуються громадянами набагато частіше.

Іноземні інвестори часто побоюються інвестувати в країни з паралельними ринками через їх можливий вплив на стабільність валюти, зазначив Чарльз Робертсон, голова макростратегії FIM Partners.

За словами голови Банку Південного Судану Джеймса Алік Гаранга, регулятор фіксує «частковий успіх» від заходів щодо «реорганізації валютного ринку», ухвалених у квітні.

Проте видання наголошує, скоріше, на реорганізації діяльності вуличних «мінял». Так, у Зімбабве вони залишили свої звичні місця у центрах міст і почали торгувати через WhatsApp.

За словами Мосопе Арубаї, економіста IC Group, торговці «йдуть у підпілля і винаходять креативніші способи продовження свого бізнесу».

Зростання вуличного валютного ринку відбувається багато в чому через обмежену пропозицію доларів США офіційними каналами, пояснив Хаснайн Малік, керівник відділу досліджень стратегії акцій компанії Tellimer в Дубаї.

«Звинувачення в маніпулюванні ринком для виправдання репресій щодо валютних торговців було б більш правдоподібним, якби банки та центральний банк могли постачати іноземну валюту населенню за офіційними обмінними курсами», — сказав він.

Іншою проблемою Робертсон називає занижені ставки, які підривають довіру до місцевої валюти. Проте центральні банки поки що не намагаються змінити ситуацію, і натомість «вбивають гінця з поганою звісткою, ніж саму цю звістку читають», вважає експерт.