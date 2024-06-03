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3 червня 2024, 11:14

В Укравтопромі назвали найпопулярніші автівки на українському ринку

У травні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4. Про це повідомляє «Укравтопром».

У травні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4.

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Так, десятком найпопулярніших моделей авто було сформовано більше третини травневого ринку нових легковиків.

До ТОП-10 легковиків місяця увійшли:

  • Toyota RAV-4 — 475 од.;
  • Renault Duster — 391 од.;
  • Mitsubishi L200 — 152 од.;
  • Kia Sportage — 148 од.;
  • Mazda CX5 — 125 од.;
  • Skoda Kodiaq — 121 од.;
  • Toyota Camry — 114 од.;
  • Suzuki SX4 — 113 од.;
  • Volkswagen ID.4 — 110 од.;
  • BMW X5 — 109 од.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
bonv
bonv
3 червня 2024, 11:38
#
Toyota платить за рекламу?:)))
+
0
Ranet
Ranet
3 червня 2024, 11:46
#
Разница между первым и третьим местом 350 авто, а между третьим и десятым 40.😂
+
0
veritas69
veritas69
3 червня 2024, 12:08
#
Держите нас в курсе. важное дело делаете
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