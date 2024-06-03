У травні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4. Про це повідомляє «Укравтопром».
3 червня 2024, 11:14
В Укравтопромі назвали найпопулярніші автівки на українському ринку
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Так, десятком найпопулярніших моделей авто було сформовано більше третини травневого ринку нових легковиків.
До ТОП-10 легковиків місяця увійшли:
- Toyota RAV-4 — 475 од.;
- Renault Duster — 391 од.;
- Mitsubishi L200 — 152 од.;
- Kia Sportage — 148 од.;
- Mazda CX5 — 125 од.;
- Skoda Kodiaq — 121 од.;
- Toyota Camry — 114 од.;
- Suzuki SX4 — 113 од.;
- Volkswagen ID.4 — 110 од.;
- BMW X5 — 109 од.
Джерело: Мінфін
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