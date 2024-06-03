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3 червня 2024, 9:09

Порушення ПДР: за чотири роки українці сплатили штрафів на понад 2 мільярда

За 4 роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень ПДР поліцейські винесли понад 10 мільйонів постанов: із цієї кількості було виконано 89% постанов та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 млрд грн. Про це написав у фейсбуці заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За 4 роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень ПДР поліцейські винесли понад 10 мільйонів постанов: із цієї кількості було виконано 89% постанов та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Камери на дорогах

«Наразі 265 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях держави, окрім областей, де тривають бойові дії.

Лише за цей рік ми підключили до системи фіксації 50 приладів контролю, з них відновили роботу 19 приладів, які були підключені до вторгнення РФ, та 31 прилад підключено вперше", — написав Білошицький.

За його словами, швидкість залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками.

«Проте, за 4 роки роботи в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилась втричі», — додав він.

До запуску системи фіксації кількість ДТП з загиблими та/або травмованими в місцях встановлення приладів контролю становила — 541, наразі — 175−175 (47 випадків з причини перевищення швидкості), уточнив Білошицький.

За його словами, мета — «Vision Zero» (нульова смертність на дорогах).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 червня 2024, 10:11
#
Пускай этот уважаемый «милиционер» расскажет — какой процент выписанных постанов был отменнен Судами и какой реальный убыток (вынесение решений о компенсации ущерба) действия патрульных нанесли бюджету Украины? И кто будетоплачивать эти иски из чьих карманов -явно не из карманов полицейских.
+
+15
bonv
bonv
3 червня 2024, 11:38
#
Порушив — плати:)
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