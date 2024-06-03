3 червня у київському метрополітені змінять графік руху потягів. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
3 червня 2024, 8:46
Київський метрополітен змінює графік руху потягів
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Нові інтервали
Інтервали між потягами становитимуть:
- у пікові години орієнтовно 3−4 хвилини;
- у міжпікові —
6:00—6:30хвилин;
- у вихідні дні інтервали залишаються без змін — 6−7 хвилин.
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Графіки руху потягів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.
Джерело: Мінфін
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