НБУ зареєстрував торговельну марку PROSTIR e-Secure

Національний банк отримав від Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій свідоцтво про реєстрацію торговельної марки PROSTIR e-Secure. Таке свідоцтво є підтвердженням права власності НБУ на бренд PROSTIR e-Secure. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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«Реєстрація торговельної марки — важлива подія для кожної компанії та продукту, адже сприяє зростанню довіри та впізнаваності бренду серед споживачів, посилює конкурентоздатність та створює правовий фундамент для захисту інтелектуальної власності», — зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.

Регулятор нагадав, що технологію PROSTIR e-Secure було впроваджено в національній картковій платіжній системі «Простір» у 2022 році.

«PROSTIR e-Secure є важливим інструментом підвищення рівня безпеки операцій у мережі Інтернет з платіжними картками „Простір“, зокрема мінімізації ризиків платіжного шахрайства», — йдеться в повідомленні.

Про технологію

PROSTIR e-Secure — технологія захисту операцій електронної комерції для учасників національної карткової платіжної системи «Простір», що побудована на протоколі EMV 3-D Secure версії 2.2.0 та представлена рішенням Directory Server, сертифікованим у EMVCo.