Польща готує новий пакет допомоги Україні: що писали західні ЗМІ про Україну цього тижня

Польща нині працює над новою військовою допомогою для України. Це буде вже 45-й пакет. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Reuters.

«Польща відправила 44 пакети допомоги Україні, зараз ми організовуємо 45-й… Ми вважаємо, що тільки у вигляді військової допомоги ми внесли близько 4 мільярдів євро», — заявив він.

Tagesschau: У Німеччині закликали прискорити погодження переговорної рамки для вступу України до ЄС

Україна виконала всі вимоги реформ для початку переговорів про вступ до Європейського союзу. У зв'язку з цим країни ЄС повинні швидко узгодити переговорні рамки. Про це заявила державний міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрман, повідомляє Tagesschau.

«На думку уряду Німеччини, Україна виконує всі вимоги для відкриття переговорів про вступ до ЄС у червні. Тому ми закликаємо всі країни-члени ЄС швидко узгодити переговорні рамки», — заявила вона.

Politico: Країни НАТО вимагають від Столтенберга деталей щодо його плану для України на 100 мільярдів євро

Союзники по НАТО вимагають, щоб генсек Альянсу Єнс Столтенберг надав більшої ясності щодо свого плану підтримки України на 100 млрд євро. Про це повідомляє Politico.

За лаштунками навіть деякі з найближчих східноєвропейських союзників України останніми тижнями стали більш стриманими щодо цього плану, цікавлячись, звідки і як буде взята така велика сума грошей, пише видання.

Reuters: Столтенберг проситиме союзників щороку виділяти 40 мільярдів євро на допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір просити союзників виділяти близько 40 млрд євро на рік на військову допомогу Україні. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначило джерело агенства в НАТО, таке фінансування витримало б принаймні поточні рівні військової підтримки, яку надсилають союзники.