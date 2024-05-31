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31 травня 2024, 11:55

ЄС може запровадити мита на російські товари, які не підпадають під санкції — FT

Євросоюз розглядає можливість запровадження мит на російські товари, які не потрапили під санкції. Оборот імпорту становить до 42 млрд євро. Причому розмір мита на пшеницю буде 95 євро за тонну, що дорівнює забороні на імпорт. Про це повідомляє Financial Times.

Євросоюз розглядає можливість запровадження мит на російські товари, які не потрапили під санкції.

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Міністерство торгівлі ЄС попросило Єврокомісію розробити план введення мит на харчі, ядерне паливо та медикаменти, а прибутки від зборів, ймовірно, підуть на потреби України. Ініціативу було висунуто Швецією.

Мита мають набути чинності 1 липня.

«Хоча більшість торгових відносин ЄС з росією було зупинено, деякі види імпорту все ще дозволені або через відсутність альтернативних варіантів поставок, або через побоювання викликати збої на світовому ринку», — повідомляє видання.

Такі мита вже діють у Великій Британії, Канаді, США, Австралії та Новій Зеландії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
31 травня 2024, 12:17
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Рада Європейського Союзу погодилася застосувати високі тарифи на російське зерно для зменшення доходів Р Ф Про це повідомив єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс. «Міністри ЄС погодилися підвищити тарифи на імпорт зерна з Росії та Білорусі з 1 липня», — написав Домбровскіс. Він додав, що відповідне рішення прийняли, щоб зупинити дестабілізацію сільськогосподарського сектора Євросоюзу, обмежити доходи Росії, які вона використовує для фінансування війни в Україні, й для боротьби з нелегальним експортом вкраденого Росією українського зерна на ринки ЄС.
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