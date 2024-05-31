Євросоюз розглядає можливість запровадження мит на російські товари, які не потрапили під санкції. Оборот імпорту становить до 42 млрд євро. Причому розмір мита на пшеницю буде 95 євро за тонну, що дорівнює забороні на імпорт. Про це повідомляє Financial Times.
31 травня 2024, 11:55
ЄС може запровадити мита на російські товари, які не підпадають під санкції — FT
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Міністерство торгівлі ЄС попросило Єврокомісію розробити план введення мит на харчі, ядерне паливо та медикаменти, а прибутки від зборів, ймовірно, підуть на потреби України. Ініціативу було висунуто Швецією.
Мита мають набути чинності 1 липня.
«Хоча більшість торгових відносин ЄС з росією було зупинено, деякі види імпорту все ще дозволені або через відсутність альтернативних варіантів поставок, або через побоювання викликати збої на світовому ринку», — повідомляє видання.
Такі мита вже діють у Великій Британії, Канаді, США, Австралії та Новій Зеландії.
Джерело: Мінфін
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