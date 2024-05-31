ЄС може запровадити мита на російські товари, які не підпадають під санкції — FT

Євросоюз розглядає можливість запровадження мит на російські товари, які не потрапили під санкції. Оборот імпорту становить до 42 млрд євро . Причому розмір мита на пшеницю буде 95 євро за тонну, що дорівнює забороні на імпорт. Про це повідомляє Financial Times.

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Міністерство торгівлі ЄС попросило Єврокомісію розробити план введення мит на харчі, ядерне паливо та медикаменти, а прибутки від зборів, ймовірно, підуть на потреби України. Ініціативу було висунуто Швецією.

Мита мають набути чинності 1 липня.

«Хоча більшість торгових відносин ЄС з росією було зупинено, деякі види імпорту все ще дозволені або через відсутність альтернативних варіантів поставок, або через побоювання викликати збої на світовому ринку», — повідомляє видання.

Такі мита вже діють у Великій Британії, Канаді, США, Австралії та Новій Зеландії.