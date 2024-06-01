У травні українці придбали 5,5 тисяч нових авто. Найпопулярніші марки

Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто. Це на 8% більше ніж торік, повідомляє Укравтопром.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Водночас від показника довоєнного травня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 35%.

Відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку зменшилась на 4%.

Найпопулярніші марки

Лідерство на ринку нових авто утримує японська марка Toyota — 928 од.

На другому місці залишається Renault — 440 од.

Третій результат у BMW — 418 шт.

На четвертому місці Volkswagen — 389 шт.

Замикає п’ятірку Skoda — 318 шт.

Бестселер травня

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер Toyota RAV-4, який у травні знайшов 475 покупців.

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 27,7 тис. нових легкових авто, що на 29% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.