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1 червня 2024, 12:06

У травні українці придбали 5,5 тисяч нових авто. Найпопулярніші марки

Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто. Це на 8% більше ніж торік, повідомляє Укравтопром.

Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис.
Фото: freepik.com

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Водночас від показника довоєнного травня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 35%.

Відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку зменшилась на 4%.

Найпопулярніші марки

  • Лідерство на ринку нових авто утримує японська марка Toyota — 928 од.
  • На другому місці залишається Renault — 440 од.
  • Третій результат у BMW — 418 шт.
  • На четвертому місці Volkswagen — 389 шт.
  • Замикає п’ятірку Skoda — 318 шт.

Бестселер травня

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер Toyota RAV-4, який у травні знайшов 475 покупців.

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 27,7 тис. нових легкових авто, що на 29% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
1 червня 2024, 16:09
#
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