Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто. Це на 8% більше ніж торік, повідомляє Укравтопром.
1 червня 2024, 12:06
У травні українці придбали 5,5 тисяч нових авто. Найпопулярніші марки
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Водночас від показника довоєнного травня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 35%.
Відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку зменшилась на 4%.
Найпопулярніші марки
- Лідерство на ринку нових авто утримує японська марка Toyota — 928 од.
- На другому місці залишається Renault — 440 од.
- Третій результат у BMW — 418 шт.
- На четвертому місці Volkswagen — 389 шт.
- Замикає п’ятірку Skoda — 318 шт.
Бестселер травня
Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер Toyota RAV-4, який у травні знайшов 475 покупців.
Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 27,7 тис. нових легкових авто, що на 29% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Джерело: Мінфін
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