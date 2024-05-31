Австралія передасть Україні $20 мільйонів замість вугілля

Австралія передасть $20 млн на зміцнення енергосистеми України, замість вугілля, яке раніше запитував Київ. Про це повідомляє ABC.

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Кошти будуть передані до «Фонду енергетичної підтримки України», яким керують Україна та Європейська Комісія.

З грудня минулого року Україна подала два окремі запити на вугілля з Австралії, і федеральний уряд висловив небажання їх задовольнити. Це незважаючи на те, що Австралія постачала Україні вугілля на початку великої війни.

Але тепер уряд Австралії надасть підтримку в розмірі $31 млн:

$20 млн для енергетичного фонду

$11 млн додаткової гуманітарної допомоги.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що надсилати кошти, а не вугілля, дешевше та простіше.

«Якщо ви доставляєте вугілля з Австралії, у вас є витрати на доставку та страхування», — сказала вона.

Гуманітарна допомога

Гуманітарна допомога в розмірі $11 млн буде спрямована в основному на Управління ООН з координації гуманітарних питань, яке зосереджено на таких основних потребах, як їжа, вода та притулок.

Частина фінансування також буде направлена на підтримку людей з інвалідністю через Партнерство ООН з прав людей з інвалідністю.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Австралія виділяє Україні чсерговий пакет військової допомоги на $100 млн.