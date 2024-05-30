Національний банк України встановив на 30 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,4832 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 8 копійок.
30 травня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на 8 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 30 травня встановив офіційний курс євро на рівні 43,92 грн. Європейська валюта подешевшала на 5 копійок.
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Джерело: Мінфін
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