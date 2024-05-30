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30 травня 2024, 19:02

Кабмін сьогодні не розглядав підвищення тарифів на електроенергію для населення

Сьогодні, 30 травня Кабінет Міністрів не розглядав на засіданні питання зміни тарифів на електроенергію для населення. Про це повідомив перший заступник голови енергокомітету Верховної Ради Олексій Кучеренко.

Сьогодні, 30 травня Кабінет Міністрів не розглядав на засіданні питання зміни тарифів на електроенергію для населення.
Фото: "Мінфін"

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«Сьогодні питання тарифів на електроенергію на уряді не розглядалося — не було поставлено „з голосу“ до порядку денного. Хоча всі знали, що рішення має бути ухвалено», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

При цьому Кучеренко не вказав, що саме стало причиною неухвалення рішення.

Нагадаємо

Вчора Forbes писав із посиланням на джерело в уряді, що Кабмін на найближчому засіданні ухвалить рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення з 1 червня.

Повідомлялось, що тариф на електроенергію для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, зросте одразу на 80% — з 2,64 грн до 4,8 грн за кіловат.

Для споживачів, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним — 2,64 грн/кВт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
30 травня 2024, 20:25
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