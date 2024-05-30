Сьогодні, 30 травня Кабінет Міністрів не розглядав на засіданні питання зміни тарифів на електроенергію для населення. Про це повідомив перший заступник голови енергокомітету Верховної Ради Олексій Кучеренко.
Кабмін сьогодні не розглядав підвищення тарифів на електроенергію для населення
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«Сьогодні питання тарифів на електроенергію на уряді не розглядалося — не було поставлено „з голосу“ до порядку денного. Хоча всі знали, що рішення має бути ухвалено», — написав він на своїй сторінці у Facebook.
При цьому Кучеренко не вказав, що саме стало причиною неухвалення рішення.
Нагадаємо
Вчора Forbes писав із посиланням на джерело в уряді, що Кабмін на найближчому засіданні ухвалить рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення з 1 червня.
Повідомлялось, що тариф на електроенергію для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, зросте одразу на 80% — з 2,64 грн до 4,8 грн за кіловат.
Для споживачів, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним — 2,64 грн/кВт.
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