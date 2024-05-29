Кабінет Міністрів на найближчому засіданні ухвалить рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення з 1 червня. Про це повідомляє Forbes із посиланням на джерело в уряді.
29 травня 2024, 19:36
Уряд підніме тариф на електроенергію для населення на 80% — ЗМІ
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Тариф на електроенергію для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, зросте одразу на 80% — з 2,64 грн до 4,8 грн за кіловат.
Для споживачів, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним — 2,64 грн/кВт.
«Проєкт рішення такий, але фінальна версія може відрізнятись», — уточнив співрозмовник видання.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 14
Хоть бы не позорились с этими 100 квт, поднимали цену на все.
ниже пост
История с Franklin templeton и отмыванием бабла в овгз думаю всем известна. Blackrock c Томасом Данилоном тоже нам здорово помог с реструктуризацией долга)
думаю все закончится аргентинским сценарием, потому как грабить уже мало чего осталось, так что запасайтесь по возможности золотом его в трудное время хоть можно будет обменять на консервы и оружием что бы и это не отобрали, и попробуйте приготовится к эмиграции так как когда все ломануться вы уже ничего не продадите и гривной будете печку топить