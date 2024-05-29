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29 травня 2024, 19:36

Уряд підніме тариф на електроенергію для населення на 80% — ЗМІ

Кабінет Міністрів на найближчому засіданні ухвалить рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення з 1 червня. Про це повідомляє Forbes із посиланням на джерело в уряді.

Кабінет Міністрів на найближчому засіданні ухвалить рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення з 1 червня.

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Тариф на електроенергію для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, зросте одразу на 80% — з 2,64 грн до 4,8 грн за кіловат.

Для споживачів, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним — 2,64 грн/кВт.

«Проєкт рішення такий, але фінальна версія може відрізнятись», — уточнив співрозмовник видання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+72
Игорь УА
Игорь УА
29 травня 2024, 19:41
#
До 100 квт это как? Для людей без холодильника, только телефоны заряжать?:)
Хоть бы не позорились с этими 100 квт, поднимали цену на все.
+
+18
BatonUA
BatonUA
29 травня 2024, 19:52
#
Сам же відповів, що для тих у кого немає, умовно, холодильника, буде пільга
+
+54
YevgenMuza
YevgenMuza
29 травня 2024, 20:06
#
Якщо у людини є холодильник, значить в неї є, що туди класти, а значить це вже середній клас, який може оплачувати тариф))
+
0
mac
mac
29 травня 2024, 20:16
#
Холодильник надо зелены наологм обложить) и вообще налогом на роскошь)
+
+15
plitt
plitt
29 травня 2024, 20:06
#
А я то думал пирожки на майдане бесплатно раздавали
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
29 травня 2024, 20:09
#
Повторю Классика…Остановитесь…кто будет оплачивать такие ТАРИФЫ…
+
0
TAN72
TAN72
29 травня 2024, 20:52
#
Так для этого всё и делается, есть квартира,за долги заберут и т. д.
+
0
bosyak
bosyak
29 травня 2024, 20:55
#
Ні просто світло відріжуть, в січні дозволили.
+
+9
plitt
plitt
29 травня 2024, 20:09
#
Дороговато выходят пирожки госдепа
+
0
mac
mac
29 травня 2024, 20:14
#
Придется от чегото отказатся: 1. Просмотр марафона) 2. Холодильник)
+
0
zevs1
zevs1
29 травня 2024, 20:19
#
Политики и чиновники всё о людях думают заботятся о нас , чтоб лишняя копейка в кармане у народа не запылилась.
+
+15
plitt
plitt
29 травня 2024, 20:21
#
Написал на форуме в январе 2020 избавился от украинских активов и вложился в золото по 1300 слава богу
ниже пост
История с Franklin templeton и отмыванием бабла в овгз думаю всем известна. Blackrock c Томасом Данилоном тоже нам здорово помог с реструктуризацией долга)
думаю все закончится аргентинским сценарием, потому как грабить уже мало чего осталось, так что запасайтесь по возможности золотом его в трудное время хоть можно будет обменять на консервы и оружием что бы и это не отобрали, и попробуйте приготовится к эмиграции так как когда все ломануться вы уже ничего не продадите и гривной будете печку топить
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
29 травня 2024, 20:32
#
Современное золото это крипта и валютные счёта за границей. Физическое золото ввезти из страны будет проблематично, а тот же usdt ты за час поменяешь на местную валюту или доллар почти в любой точке мира.
+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
29 травня 2024, 20:46
#
Вот и объяснение плановых отключений электричества, вдруг начатых пару неделю назад.
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