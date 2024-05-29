Уряд підніме тариф на електроенергію для населення на 80% — ЗМІ

Кабінет Міністрів на найближчому засіданні ухвалить рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення з 1 червня. Про це повідомляє Forbes із посиланням на джерело в уряді.

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Тариф на електроенергію для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, зросте одразу на 80% — з 2,64 грн до 4,8 грн за кіловат.

Для споживачів, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним — 2,64 грн/кВт.

«Проєкт рішення такий, але фінальна версія може відрізнятись», — уточнив співрозмовник видання.