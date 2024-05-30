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30 травня 2024, 18:34

НБУ прогнозує, що безробіття в Україні поступово знижуватиметься

Безробіття в Україні поступово знижуватиметься протягом наступних років: з 14,2% у 2024 році до 11,9% у 2025 та 10,6% у 2026 році. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Безробіття в Україні поступово знижуватиметься протягом наступних років: з 14,2% у 2024 році до 11,9% у 2025 та 10,6% у 2026 році.
Фото:depositphotos

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Прогноз НБУ

Низький рівень безробіття приведе до швидкого зростання реальних зарплат. НБУ прогнозує, що вже у 2025 році вони перевищать довоєнний рівень.

Наразі відновлення економіки спонукає бізнес активніше шукати працівників, про що свідчить стрімке зростання вакансій на сайтах з пошуку роботи.

Чому є складнощі з пошуком персоналу

Водночас кількість резюме зменшилась, та бізнес скаржиться на нестачу персоналу.

Гостро відчувається брак представників робітничих спеціальностей, логістів та працівників роздрібної торгівлі.

Ключовий фактор нестачі робочої сили — наслідки війни, насамперед міграція та мобілізація.

Крім того, досвід, навички та вимоги кандидатів часто не відповідають вакантним посадам. Як наслідок, зростає конкуренція за кваліфікованих працівників та, відповідно, роботодавці підвищують зарплати.

Чого очікувати

Унаслідок війни напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
TAN72
TAN72
30 травня 2024, 18:50
#
Скоро работать некому будет,завезут со стран третьего мира.
+
+45
Rubi0
Rubi0
30 травня 2024, 18:53
#
Всех кто не сбежал тцк устроят в армию, так что прогноз нбу реалистичен
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
30 травня 2024, 19:06
#
Понятно, кого в армию, кто в Европу, кто-то нелегально
+
+15
antibiotik1
antibiotik1
30 травня 2024, 19:49
#
В честь чего? новые рабочие места появились? или хорошие зарплаты, условия чтоб люди шли на работы? или перестали хватать на улицах пешеходов, водителей, в маршрутках? А ну если речь за принудительное устройство в збройнi сили то да.

Дядю друга с Запорожья сняли в автобусе в Ровно, даже домой не отпустили, обещали 3 мес учебки, в итоге 3 недели, дальше будет распределение куда-то в часть. Без званий и опыта, обычный работяга. И таких случаев последнее время валом.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
30 травня 2024, 20:23
#
В упор не вижу работу!!!
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