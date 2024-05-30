НБУ прогнозує, що безробіття в Україні поступово знижуватиметься

Безробіття в Україні поступово знижуватиметься протягом наступних років: з 14,2% у 2024 році до 11,9% у 2025 та 10,6% у 2026 році. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Прогноз НБУ

Низький рівень безробіття приведе до швидкого зростання реальних зарплат. НБУ прогнозує, що вже у 2025 році вони перевищать довоєнний рівень.

Наразі відновлення економіки спонукає бізнес активніше шукати працівників, про що свідчить стрімке зростання вакансій на сайтах з пошуку роботи.

Чому є складнощі з пошуком персоналу

Водночас кількість резюме зменшилась, та бізнес скаржиться на нестачу персоналу.

Гостро відчувається брак представників робітничих спеціальностей, логістів та працівників роздрібної торгівлі.

Ключовий фактор нестачі робочої сили — наслідки війни, насамперед міграція та мобілізація.

Крім того, досвід, навички та вимоги кандидатів часто не відповідають вакантним посадам. Як наслідок, зростає конкуренція за кваліфікованих працівників та, відповідно, роботодавці підвищують зарплати.

Чого очікувати

Унаслідок війни напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час.