Україна отримає від США безвідсотковий кредит на майже $7,9 мільярда

Кабінет Міністрів схвалив проєкт міжурядової угоди для отримання кредиту від США на майже $7,9 млрд. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Це кошти в межах нового пакета американської допомоги, які будуть спрямовані наш державний бюджет», — написав прем'єр у Telegram.

США надаватимуть кошти на умовах безвідсоткової позики, яка не передбачатиме жодних коригувань на інфляцію. Українська влада зобов’язується повернути позику в обумовлені терміни: одним платежем у доларах через 40 років після 30 вересня 2025 року (тобто 30 вересня 2065 року).

Водночас після 15 листопада 2024 року президент США може списати до 50% суми кредиту, а після 1 січня 2026 року президент США може анулювати будь-яку суму боргу.

Крім того, Кабмін підтримав рішення про залучення до 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку.

Шмигаль нагадав, що загалом цьогоріч Україна вже отримала $11,8 млрд міжнародної фінансової допомоги. Це, зокрема, кошти МВФ, кошти Євросоюзу за програмою Ukraine Facility, а також кошти інших партнерів: Японії, Канади, Великої Британії.

Нагадаємо

Від початку повномасштабного вторгнення рф Україна отримала від міжнародних партнерів $85,4 млрд для фінансування видатків державного бюджету.