Через «Дію» перереєстрували понад 100 тисяч авто. Які машини купували або продавали найчастіше

Українці понад 100 000 разів перереєстрували авто в застосунку «Дія» і отримали номерні знаки DIIA, які неможливо купити просто так — тільки з «Дією». Про це повідомляє пресслужба «Дії».

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Які марки купували/продавали найчастіше

Volkswagen

Renault

Ford

ВАЗ

Skoda

При цьому середня договірна вартість авто становить 204 500 грн.

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Нагадаємо

Бета-версію послуги перереєстрації авто в застосунку «Дія» запустили у жовтні 2023 року. Зазначалось, що послуга буде доступною для легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів.

Продавцю потрібно оформити договір у «Дії» та поділитися QR-кодом або посиланням з покупцем, який, ознайомившись з документом, далі має обрати номерні знаки й техпаспорт.

До того ж під час угоди здійснюється автоматична перевірка, яка має захистити клієнта від придбання викраденого авто чи транспортного засобу, що перебуває в розшуку. Номери та техпаспорт можуть доставити у поштове відділення чи кур'єром додому.