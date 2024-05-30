На Уолл-стріт передбачили обвал акцій на 70%

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Історичні максимуми на американському фондовому ринку створюють враження нестримного ралі, але це «бичаче» зростання, після якого зрештою ринок акцій впаде, розповів Джон Хассман.



За останніх 12 місяців індекс зріс приблизно на 25%. Історичний максимум було зафіксовано на торгах 23 травня на рівні 5341,88 пунктів. За підсумками торгів у середу, 30 травня, індекс S&P 500 закрився зниженням на 0,7% — на рівні 5266,95 пункту.



Раніше президент інвестфонду Hussman Investment Trust Джон Хассмен назвав американський ринок акцій міхуром історичних масштабів, здування якого може розорити інвесторів. До того, ця бульбашка серйозно деформувала всю світову економіку, яка стала вразливою для масштабної кризи.

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S&P 500 продовжує оновлювати рекордні максимуми цього року. Але, на думку президента Hussman Investment Trust, екстремальний зліт котирувань обумовлений нетерпінням інвесторів на ринку акцій і страхом упустити вигоду, що стане ключовими складовими майбутньої корекції.



«Існують певні особливості оцінки компаній, психології інвесторів та поведінки цін, які виявляються, коли страх упустити вигоду стає особливо сильним, а фокус спекуляцій — особливо вузьким. Минулої п'ятниці ми зіштовхнулися зі свіжим джерелом таких умов», — повідомив він.



До тривожних чинників Джон Хассмен відніс надмірно завищені оцінки компаній, сильну розбіжність між окремими секторами акцій і однобокий настрій інвесторів. Ще одним приводом для настороженості стало збільшення кількості акцій, що досягли нових 52-тижневих мінімумів, навіть коли фондові індекси стрімко зростають.



Він також зазначив, що найнадійніший показник його компанії — ставлення капіталізації нефінансового ринку до валової доданої вартості корпорацій — зараз перевищує екстремальні значення 1929 року, коли відбувся один із найбільших обвалів на американському ринку, а індекс Dow Jones на мінімумі впав на 89% від піку. .



Президент інвестфонду розглядає зростання ринку акцій США в останні місяці як спробу інвесторів не залишитися за бортом і взяти участь у ралі, а не як нове стале зростання на «бичачому» ринку. Також він вважає, що індекс S&P 500 може втратити близько 50−70% після завершення цього ринкового циклу, що призведе до довгострокової очікуваної прибутковості до звичайних норм на ринку акцій.



Навіть традиційніший (але менш надійний) коефіцієнт співвідношення ціни та прогнозного операційного прибутку S&P 500 знаходиться на рівнях, що не мають аналогів, за винятком піків 2000 і 2022 років, розповів Хассман. «Простіше кажучи, у мене склалося враження, що період з початку 2022 року є тривалим піком одного з трьох великих спекулятивних бульбашок в історії США», — вважає він.



Хассман є одним із самих «ведмежих» прогнозистів на Уолл-стріт. Більшість стратегів великих банків вважають, що індекс S&P залишиться вищим за 5000 пунктів до кінця 2024 року. Почасти це пояснюється тим, що макроекономічні перспективи стали райдужнішими порівняно з першою половиною 2023 року, коли рецесія в США була базовим сценарієм для більшості економістів, пише видання.

Нагадаємо

У банку UBS підвищили цільовий показник за індексом S&P 500 на кінець року — аналітики припускають, що до кінця 2024 року він досягне 5600 пунктів.

У Bank of America очікують зростання індексу до 5400 пунктів.

Найнегативніший прогноз за індексом дав банк JPMorgan — експерти чекають на його падіння до 4200 пунктів до кінця року.