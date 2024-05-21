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21 травня 2024, 11:10

Morgan Stanley та Deutsche Bank прогнозують зростання S&P 500 до 5500 пунктів

Аналітики банку Morgan Stanley прогнозують, що значення американського фондового індексу Standard & Poor's 500 до другого кварталу 2025 року становитиме 5400 пунктів. Аналітики Deutsche Bank підвищили прогноз значення американського фондового індексу S&P 500 до 5500 пунктів з раніше очікуваних 5100 пунктів.

Аналітики банку Morgan Stanley прогнозують, що значення американського фондового індексу Standard & Poor's 500 до другого кварталу 2025 року становитиме 5400 пунктів.
Фото:depositphotos

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Що кажуть банкіри

Попередній прогноз Morgan Stanley був зроблений на кінець 2024 року та передбачав, що індекс буде знаходитись у районі 4500 пунктів. У п'ятницю 17 травня індекс S&P 500 завершив торги трохи вище за позначку 5300 пунктів.

Аналітики Morgan Stanley очікують, що прибуток у розрахунку на акцію компаній, що входять до розрахунку індексу S&P 500, збільшиться на 8% у 2024 році та на 13% у 2025 році.

Таким чином, до другого кварталу 2025 року співвідношення очікуваної вартості до очікуваного річного прибутку становитиме близько 19-х. Озвучена вище цифра є основним прогнозом.

Позитивний прогноз передбачає, що індекс становитиме 6350 пунктів, а негативний передбачає «жорстку посадку» в американській економіці та падіння індикатора до 4200 пунктів.

Deutsche Bank пояснив перегляд покращенням прогнозу корпоративних прибутків у 2024 році. Тепер експерти очікують, що сукупний прибуток компаній, акції яких входять до розрахунку S&P 500, досягне $258 на акцію цього року. Це означає зростання на 13%, тоді як консенсус-прогноз Уолл-стріт передбачає підвищення на 11,1%, за даними FactSet.

Новий прогноз Deutsche Bank є одним із найоптимістичніших серед провідних банків. Найвищий дають аналітики BMO — 5600 пунктів на кінець поточного року.

На торгах у понеділок S&P 500 зріс на 0,3%.

Джерело: Мінфін
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