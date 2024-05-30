►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
30 травня 2024, 11:33
Канадська інвесткомпанія Brookfield купує французьку Neoen за $6,6 млрд
Канадська інвестиційна компанія Brookfield заявила, що разом з Brookfield Renewable Partners і сінгапурською Temasek Holdings вступила в переговори про купівлю контрольного пакета акцій французького виробника відновлюваної енергії Neoen, оцінюючи його приблизно в 6,1 мільярда євро (6,6 мільярда доларів). Про це пише Reuters.
Деталі
Керуючий активами Brookfield заявив, що веде переговори про купівлю 53,32% акцій за 39,85 євро за акцію в основних акціонерів Neoen, а потім решту компанії за тією ж ціною, згідно зі спільною заявою компаній.
Ціна пропозиції була майже на 27% вищою за останню ціну закриття Neoen. Акції Neoen закрилися на рівні 31,40 євро в середу, що дало компанії ринкову капіталізацію близько 4,8 мільярда євро.
Bloomberg News повідомило про потенційну угоду в четвер з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.
«Пропозиція Brookfield передбачає вартість 100% акцій у розмірі 6,1 мільярда євро», — йдеться у заяві Neoen.
Brookfield і партнери придбають 42% акцій Neoen, що належать компанії Impala SAS французького мільярдера Жака Вейра, а залишок акцій придбають у інших акціонерів Neoen, незалежного виробника відновлюваної енергії, що працює в 16 країнах.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі