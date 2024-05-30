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30 травня 2024, 11:33

Канадська інвесткомпанія Brookfield купує французьку Neoen за $6,6 млрд

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Канадська інвестиційна компанія Brookfield заявила, що разом з Brookfield Renewable Partners і сінгапурською Temasek Holdings вступила в переговори про купівлю контрольного пакета акцій французького виробника відновлюваної енергії Neoen, оцінюючи його приблизно в 6,1 мільярда євро (6,6 мільярда доларів).
Фото:reuters
Канадська інвестиційна компанія Brookfield заявила, що разом з Brookfield Renewable Partners і сінгапурською Temasek Holdings вступила в переговори про купівлю контрольного пакета акцій французького виробника відновлюваної енергії Neoen, оцінюючи його приблизно в 6,1 мільярда євро (6,6 мільярда доларів). Про це пише Reuters.

Деталі

Керуючий активами Brookfield заявив, що веде переговори про купівлю 53,32% акцій за 39,85 євро за акцію в основних акціонерів Neoen, а потім решту компанії за тією ж ціною, згідно зі спільною заявою компаній.

Ціна пропозиції була майже на 27% вищою за останню ціну закриття Neoen. Акції Neoen закрилися на рівні 31,40 євро в середу, що дало компанії ринкову капіталізацію близько 4,8 мільярда євро.
Bloomberg News повідомило про потенційну угоду в четвер з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.
«Пропозиція Brookfield передбачає вартість 100% акцій у розмірі 6,1 мільярда євро», — йдеться у заяві Neoen.
Brookfield і партнери придбають 42% акцій Neoen, що належать компанії Impala SAS французького мільярдера Жака Вейра, а залишок акцій придбають у інших акціонерів Neoen, незалежного виробника відновлюваної енергії, що працює в 16 країнах.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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