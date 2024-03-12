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12 березня 2024, 17:13

Ізраїль думає над створенням цифрового шекеля з вбудованими депозитами

Банк Ізраїлю оприлюднив плани щодо підтримки нової цифрової валюти центрального банку (CBDC) з унікальними функціями, що охоплює можливість нарахування відсотків на цифровий шекель. В оголошенні центробанку викладено бачення цифрової валюти, що містить передові фінансові технології та міркування щодо конфіденційності. Про це повідомляє FinTech Insider із посиланням на Банк Ізраїлю.

Банк Ізраїлю оприлюднив плани щодо підтримки нової цифрової валюти центрального банку (CBDC) з унікальними функціями, що охоплює можливість нарахування відсотків на цифровий шекель.

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Як зазначається у релізі регулятора, їх CBDC планується запустити за дворівневою моделлю, що передбачає миттєві платежі в режимі 24/7, підтримку декількох платежів та офлайн-функціональність, а також обмеження на залишки. Водночас однією з найпомітніших його особливостей є можливість нарахування відсотків на залишок.

Відсотковий потенціал цифрового шекеля вносить новий аспект у ландшафт CBDC. У той час як комерційні банки в Ізраїлі наразі пропонують 4,86% річних за депозитами у фіатних шекелях, цифровий шекель дозволить банкам включати його у свою короткострокову ліквідність без нарахування відсотків. Центральний банк зазначив, що структура даних CBDC буде підтримувати обмеження на володіння та застосування відсотків, пристосованих до типів користувачів і розмірів балансів.

У своїй заяві Банк Ізраїлю наголосив на питанні конфіденційності. Архітектура цифрового шекеля розроблена таким чином, щоб обмежити доступ центрального банку до персональних даних. Зокрема, центральний банк не матиме інформації про баланси та транзакції кінцевих користувачів. Такий підхід має на меті досягти балансу між операційною прозорістю та конфіденційністю користувачів.

Ізраїль вивчає ідею випуску цифрового шекеля з 2021 року, але жодних пілотних тестів не проводилося. Банк Ізраїлю заявив, що через взаємопов'язаність компонентів системи цифрового шекеля рішення щодо її впровадження залишаються попередніми.

Банк також зазначив, що перехід до цифрового шекеля може прискоритися, якщо збільшиться використання стейблкоїнів в Ізраїлі. Попри цей потенційний каталізатор, центральний банк зазначив, що прийняття стейблкоїнів для платежів ще не досягло значного рівня в країні. Такий обережний, виважений підхід відображає складність впровадження CBDC та необхідність ретельного планування і тестування.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
12 березня 2024, 18:56
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Платити за залишки і обмежити залишки… Обмежити залишки, але не мати даних про баланси користувачів та їх транзакції. То ж взаємно заперечувані речі…
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