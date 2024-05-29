CoinW дає до 200,000 USDT в управління трейдерам

Криптобіржа CoinW запустила Проп-трейдинговий сервіс і пропонує трейдерам від 5,000 до 200,000 доларів в управління. Якщо трейдер впевнений у своїх навичках і має достатні знання, він може почати управління великим капіталом, щоб вийти на новий рівень. Офіційний сайт для реєстрації .

Гроші даються в управління без обмеження за часом, проте обмежено плече маржинальної торгівлі (максимально 5 плече є). Торгівля ведеться на біржі CoinW, яка входить до ТОП 5 бірж за торговим обсягом на деривативах згідно з рейтингом coinmarketcap. Також реалізовано функцію перевірки активів Proof of Reserves, що доводить безпечне зберігання коштів клієнтів.

Щоб зберегти управління активами, потрібно дотримуватися певних рамок ризик менеджменту. Так, максимальний денний збиток має не перевищувати 5%, а прибуток має бути від 5% залежно від рівня.

Також криптобіржа розробила спеціальну програму для трейдерів та інфлюєнсерів. Щоб отримати найкращі умови, зв'яжіться з Alex Notm або Телеграм.

У СoinW також поділилися планами запуску спеціальної Rush Challenge кампанії, присвяченої Чемпіонату Європи з футболу 2024 із призовим фондом $1,000,000. Усі подробиці будуть трохи згодом, проте трохи інсайдів отримати вдалося. Учасникам необхідно заробляти бали, які можна буде обміняти на призи (Семиденний тур Європою, Apple техніка, Мега бонуси та інше). Заробляти бали можна, виконуючи різні завдання, у тому числі і вгадування переможців матчів.