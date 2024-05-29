Названі колекційні авто з найбільшим зростанням вартості за останні десять років

В останні роки спостерігається бум на ретро-автомобілі. Є навіть фонди, які скуповують їх для інвестицій. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на Reuters.

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З 15 поколінь автомобілів, ціни на які найбільше зросли за останнє десятиліття, сім — європейські бренди, переважно спортивні та суперкари від BMW, Porsche та Ferrari.

Лідером зі зростання вартості став BMW M5 1988 року випуску — плюс 644%. У 2014 році за цей автомобіль просили $12,8 тисячі, а зараз він коштує $95,2 тисячі.

ТОП-10 колекційних авто з найбільшим зростанням вартості з 2014 року, за даними Hagerty, Inc.