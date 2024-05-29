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29 травня 2024, 14:13

Названі колекційні авто з найбільшим зростанням вартості за останні десять років

В останні роки спостерігається бум на ретро-автомобілі. Є навіть фонди, які скуповують їх для інвестицій. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на Reuters.

В останні роки спостерігається бум на ретро-автомобілі.
Фото: bmw.com

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З 15 поколінь автомобілів, ціни на які найбільше зросли за останнє десятиліття, сім — європейські бренди, переважно спортивні та суперкари від BMW, Porsche та Ferrari.

Лідером зі зростання вартості став BMW M5 1988 року випуску — плюс 644%. У 2014 році за цей автомобіль просили $12,8 тисячі, а зараз він коштує $95,2 тисячі.

ТОП-10 колекційних авто з найбільшим зростанням вартості з 2014 року, за даними Hagerty, Inc.

  1. BMW M5 (E28) 1988 р.в.: +644% (ціна зросла з $12 800 до $95 200);
  2. Porsche 911 (964) 1990−1994 р.в: +426% ($35 800 — $188 200);
  3. BMW M3 (E30) 1986−1992 р.в.: +376% ($46 300 — $220 300);
  4. Ferrari 328 GTB/GTS 1985−1989р.в.: +351% ($40 800 — $183 900);
  5. Ford F-Series 1973−1979 р.в.: +289% ($11 700 — $45 500);
  6. Ferrari F355 1994−1999 р.в.: +284% ($48 700 — $187 000);
  7. Toyota 4Runner 1984−1989 р.в.: +280% ($8 900 — $33 800);
  8. Porsche 959 1986−1993 р.в.: +280% ($68 5000 — $2 600 000);
  9. Ford Mustang 1987−1993 р.в.: +268% ($9 000 — $33 100);
  10. Mercedes-Benz W126 1979−1992 р.в.: +240% ($8 400 — $28 600).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
29 травня 2024, 14:19
#
Барахло в ціні:)))
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