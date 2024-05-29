Російський Райффайзенбанк закриває можливість переказувати долари за кордон

Російський підрозділ банку «Райффайзенбанк» заявив, що з 10 червня платежі в доларах через нього будуть недоступні для росіян через зміни вимог американських банків-кореспондентів, які здійснюють перекази. Про це повідомили у пресслужбі банку, передає The Moscow Times.

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«Ми не можемо на це вплинути. Ця зміна стосується всіх клієнтів банку. Ми намагаємося попередити вас максимально заздалегідь, враховуючи умови ринку, що постійно змінюються», — йдеться у повідомленні.

Також банк оголосив про зупинення прийому вкладів. Зокрема, з 1 червня банк припиняє відкриття нових накопичувальних рахунків за декількома тарифами.

Водночас з 3 червня у «Райффайзенбанку» росіяни більше не зможуть відкривати нові депозити, пролонгація вкладів також стане недоступною.