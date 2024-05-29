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29 травня 2024, 11:47

AliExpress припинив приймати рублі та відправляти замовлення до росії

Китайська компанія Alibaba, що володіє маркетплейсом AliExpress, посилила умови для російського бізнесу: перестала приймати рублі й не дозволяє оформити доставку в росію. Про це пише «Комерсант».

Китайська компанія Alibaba, що володіє маркетплейсом AliExpress, посилила умови для російського бізнесу: перестала приймати рублі й не дозволяє оформити доставку в росію.

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«З російських карт оплата більше не проходить, за винятком деяких банків, але, швидше за все, Alibaba ці гроші просто поверне через кілька днів», — сказав експерт на ринку маркетплейсів.

За його словами, тепер російським покупцям доведеться задіяти схеми з казахстанськими, киргизькими та вірменськими картами. При цьому для фізичної доставки товарів до росії доведеться вдатися до якихось транзитних схем, що призведе до подорожчання та втрати економічного сенсу у придбанні продукції на маркеплейсі.

Посилення політики Alibaba пов'язане, перш за все, з загрозою вторинних санкцій, через які виникли й інші проблеми з російськими платежами в Китаї.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+30
Serhiozzi
Serhiozzi
29 травня 2024, 12:00
#
Зате Нетфлікс повернув дубляж російською.
+
0
bonv
bonv
29 травня 2024, 12:23
#
Є обмеження і є схеми обійти ці обмеження…
+
+9
Sarevok
Sarevok
29 травня 2024, 12:36
#
Не Aliexpress, а Alibaba. Научитесь хотя бы из источников без отсебятины копипастить.
+
+29
huliolopez
huliolopez
29 травня 2024, 13:29
#
«Китайська компанія Alibaba, що володіє маркетплейсом AliExpress»
+
0
3212242
3212242
29 травня 2024, 13:47
#
Щось не віриться, думаю не договорюють. Для рашки давно існував такий собі окремий алі на «сру» домені, з іншим дизайном. Крім того раніше там точно існували склади Алі і часто відправляли прямо з них. Певно оформили це все якось і працюють далі.
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