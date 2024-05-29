AliExpress припинив приймати рублі та відправляти замовлення до росії

Китайська компанія Alibaba, що володіє маркетплейсом AliExpress, посилила умови для російського бізнесу: перестала приймати рублі й не дозволяє оформити доставку в росію. Про це пише «Комерсант».

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

«З російських карт оплата більше не проходить, за винятком деяких банків, але, швидше за все, Alibaba ці гроші просто поверне через кілька днів», — сказав експерт на ринку маркетплейсів.

За його словами, тепер російським покупцям доведеться задіяти схеми з казахстанськими, киргизькими та вірменськими картами. При цьому для фізичної доставки товарів до росії доведеться вдатися до якихось транзитних схем, що призведе до подорожчання та втрати економічного сенсу у придбанні продукції на маркеплейсі.

Посилення політики Alibaba пов'язане, перш за все, з загрозою вторинних санкцій, через які виникли й інші проблеми з російськими платежами в Китаї.