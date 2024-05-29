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29 травня 2024, 10:45

Жозеп Боррель закликав розблокувати 6,6 млрд євро військової допомоги Україні

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав уряди країн-членів розблокувати 6,6 млрд євро військової допомоги Україні, які не можуть бути використані через протиріччя між країнами-членами. Про це він розповів на пресконференції в Брюсселі 28 травня після засідання Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин, пише Укрінформ.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав уряди країн-членів розблокувати 6,6 млрд євро військової допомоги Україні, які не можуть бути використані через протиріччя між країнами-членами.

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Наразі є сім правових актів, які мають бути ухвалені, щоб мобілізувати 6,6 млрд євро, зазначив Боррель. За його словами, потрібна одноголосність серед країн ЄС, якої немає вже протягом місяців.

Боррель зауважив, що ця ситуація є особливо гострою, з огляду на те, що український фонд допомоги у 5 млрд євро, що створюється в межах Європейського фонду миру, був погоджений на вищому рівні серед лідерів ЄС, на рівні Європейської Ради.

За його словами, будь-які затримки у військовій підтримці мають реальні наслідки, і ці наслідки вимірюються людськими життями, пошкодженою цивільною інфраструктурою, втратами на болі бою.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
29 травня 2024, 11:43
#
Імітація роботи: одне одного закликають… а віз і нині там…
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0
orest frank
orest frank
29 травня 2024, 11:45
#
Не робіть цього! ви зламаєте нам станок на Троєщині!
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