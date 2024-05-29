Жозеп Боррель закликав розблокувати 6,6 млрд євро військової допомоги Україні

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав уряди країн-членів розблокувати 6,6 млрд євро військової допомоги Україні, які не можуть бути використані через протиріччя між країнами-членами. Про це він розповів на пресконференції в Брюсселі 28 травня після засідання Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин, пише Укрінформ.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Наразі є сім правових актів, які мають бути ухвалені, щоб мобілізувати 6,6 млрд євро, зазначив Боррель. За його словами, потрібна одноголосність серед країн ЄС, якої немає вже протягом місяців.

Боррель зауважив, що ця ситуація є особливо гострою, з огляду на те, що український фонд допомоги у 5 млрд євро, що створюється в межах Європейського фонду миру, був погоджений на вищому рівні серед лідерів ЄС, на рівні Європейської Ради.

За його словами, будь-які затримки у військовій підтримці мають реальні наслідки, і ці наслідки вимірюються людськими життями, пошкодженою цивільною інфраструктурою, втратами на болі бою.