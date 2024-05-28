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28 травня 2024, 18:39

Вартість криптоактивів Трампа перевищила $10 мільйонів

Загальна вартість криптовалютних активів на гаманці, який пов’язують із кандидатом у президенти Дональдом Трампом, перевищила $10 млн. Про це повідомляють експерти Arkham Intelligence.

Загальна вартість криптовалютних активів на гаманці, який пов’язують із кандидатом у президенти Дональдом Трампом, перевищила $10 млн.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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Варто зазначити, що станом на сьогодні, 28 травня, вартість криптоактивів Трампа знизилася до $9,69 млн, згідно з даними платформи. Це здебільшого сталося через корекцію курсу мемкоїна MAGA (TRUMP).

Ці активи становлять більшу частину криптопортфеля політика. При цьому токен не має жодного стосунку безпосередньо до Трампа.

На момент написання новини ціна MAGA становить $12,37. За добу актив знизився на майже 3%, проте за місяць — зріс на 120%. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що невідомий трейдер заробив понад $2,7 млн завдяки інвестиціям в мемкоїн MAGA. Він збільшив свій депозит на 505% за три дні.

24 і 25 травня 2024 року трейдер придбав 6 млрд MAGA за $537 000. 27 травня він продав 1,5 млрд токенів за близько $744 000. На його балансі все ще зберігається 4,5 млрд MAGA, які оцінюються в понад $2 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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