Mt. Gox перемістила біткоїни на $9,6 млрд та різке зростання кількості криптофондів: що нового на ринку

Криптобіржа Mt. Gox перемістила біткоїни на $9,6 мільярда уперше за п’ять років

28 травня 2024 року з гаманця збанкрутілої криптовалютної біржі Mt. Gox перевели 141 658 BTC на загальну суму понад $9,6 млрд. Про це свідчать дані Whale Alert.

За інформацією аналітичного сервісу, у мережі біткоїна зафіксовано низку великих транзакцій, пов’язаних із фірмою Mt. Gox. За останні кілька годин із гаманця криптобіржі здійснили перекази 3999 BTC, 8239 BTC, 14 057 BTC, 16 589 BTC, 32 137 BTC, 32 499 BTC і 34 138 BTC на нову адресу.

Інформацію про транзакції з адреси Mt. Gox підтвердили в Arkham Intelligence. За даними платформи, з гаманця фірми продовжують виводити біткоїни. На рахунку Mt. Gox все ще зберігаються 137 892 BTC на загальну суму $9,3 млрд.

До кінця невідомо, з якою метою збанкрутіла фірма перевела активи на нову адресу. Інформації про виплати або інші цілі транзакцій не було.

Нагадаємо, криптобіржа Mt. Gox закрилася у 2014 році після злому, збиток від якого склав 850 000 BTC.

Marathon Digital інвестує $80 млн у будівництво дата-центрів у Кенії

Майнінгова компанія Marathon Digital уклала стратегічну угоду з Міністерством енергетики та нафти Республіки Кенія.

Біткоїн-майнер планує створити кілька дата-центрів з використанням поновлюваних джерел енергії. Компанія має намір інвестувати в цей напрямок понад $80 млн.

За умовами угоди, Міністерство енергетики Кенії та Marathon Digital обмінюватимуться науковою, технічною та політичною інформацією, а також досвідом інвестування для кращої оптимізації проєктів відновлюваної енергетики.

У Японії розглядають можливість створення стейблкоїнів з прив’язкою єни та долара США

Японський банківський гігант Nomura та його підрозділ, що займається цифровими активами — Laser Digital — оголосили про співпрацю з місцевою фірмою GMO Internet Group. В рамках партнерства компанії вивчатимуть можливість створення стейблкоїнів в регіоні. Про це повідомляє The Block з посиланням на заяву.

Відомо, що компанії планують випустити «стабільні монети» з прив’язкою до єни та долара США.

У повідомленні також сказано, що у рамках партнерства Nomura і Laser Digital зосередяться на торгівлі криптовалютами, управлінні активами та венчурних інвестиціях. Компанія GMO планує «зробити більший внесок у технологічний бік».

Трейдер заробив $2,7 мільйона за три дні завдяки мемкоїну MAGA

Невідомий трейдер заробив понад $2,7 млн завдяки інвестиціям в мемкоїн MAGA. Він збільшив свій депозит на 505% за три дні. Про це повідомляє аналітична компанія Lookonchain.

24 і 25 травня 2024 року трейдер придбав 6 млрд MAGA за $537 000. 27 травня він продав 1,5 млрд токенів за близько $744 000. На його балансі все ще зберігається 4,5 млрд MAGA, які оцінюються в понад $2 млн.

У Bloomberg зафіксували різке зростання кількості криптофондів

Із січня до березня на ринку з’явилося 25 орієнтованих на криптовалюту венчурних і хедж-фондів, що є максимальним показником із другого кварталу 2021 року. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Crypto Fund Research.

За 2024 рік кількість нових фондів і організацій майже вдвічі перевищила кількість закритих. Під час ведмежого 2023 року це співвідношення було практично однаковим.

Банкрутства хедж-фондів Three Arrows Capital і Alameda Research відкрили можливості для приходу нових гравців у міру відновлення ринку, заявив керівник відділу досліджень у CCData Джошуа де Вос. Він зазначив, що організації, які «вижили», отримали двозначну і тризначну прибутковість.

За даними Galaxy VisionTrack, загальний ринок спеціалізованих криптовалютних хедж-фондів зріс з $16,3 млрд на початку січня до $21 млрд до кінця березня.