Міністерство економіки планує запустити програму «Український кешбек» до кінця літа. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко під час презентації каталогу виробників української техніки для громад, передає liga.net.
28 травня 2024, 12:35
Програму «Український кешбек» планують запустити влітку
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«Сподіваюсь, що у липні-серпні має бути запуск. Деталі ми потім розкажемо, але суть в тому, що українці, купуючи українські товари, будуть мати кешбек на свою картку. Це буде збільшувати лояльність до українського бренду і стимулювати українське виробництво», — пояснила вона.
За її словами, у державний бюджет заклали 45 млрд грн на підтримку вітчизняного виробника за різними програмами.
Завдяки цим програмам Мінекономіки розраховує на розвиток виробництва через стимулювання попиту, інвестиції в реальний сектор економіки та збільшення несировинного експорту.
Джерело: Мінфін
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