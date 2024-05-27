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27 травня 2024, 19:03

Ethereum прогнозують зростання до $4500

Ціна Ethereum може зрости до $4500 ще до запуску спотових ETF на базі криптовалюти. Таку думку висловив засновник та CEO DeFiance Capital Артур Чеонг, пише Forklog.

Ціна Ethereum може зрости до $4500 ще до запуску спотових ETF на базі криптовалюти.
Фото:depositphotos

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23 травня Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) затвердила заявки 19b-4 від емітентів спотових біржових фондів на основі Ethereum. Напередодні схвалення курс ефіру підскочив до $3900, але потім скоригувався до рівнів близько $3650.

На момент написання ціна монети повернулася до позначок вище за $3900.

Торгуватись Ethereum-ETF зможуть лише після підписання SEC заяв за формою S-1. За словами біржового аналітика Bloomberg Джеймса Сейффарта, це може зайняти «тижні або місяці».

У JPMorgan назвали схвалення регулятором спотових Ethereum-ETF політичним рішенням напередодні президентських виборів у США.

Засновник MicroStrategy Майкл Сейлор побачив переваги для біткоїну у запуску біржових ETH-фондів.

Нагадаємо, голова відділу досліджень Standard Chartered Джеффрі Кендрік допустив новий етап для крипто-ETF у 2025 році. На його думку, наступні у черзі — SOL та XRP.

Співзасновник Matrixport Деніел Ян також назвав Solana новим претендентом на запуск біржових фондів.

Джерело: Мінфін
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