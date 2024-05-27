Ціни на дизельне пальне продовжують просідати. Які цінники виставляють АЗС

Ціни на дизельне пальне продовжують просідати, тоді як на бензин досі мають різноспрямовану динаміку. Про це пише enkorr.

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Стимулом для зменшення вартості дизельного пального було його здешевшання в гурті. А ось гуртові ціни на бензин не мали єдиного тренду, а тиждень завершили зростанням.

З 20 по 27 травня, як свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», дрібногуртова вартість бензину марки А-95 зросла на 0,35 грн/л, до 49,51 грн/л, дизелю, навпаки, зменшилася на 0,26 грн/л, до 43,49 грн/л.

Водночас середня роздрібна ціна на А-95 зросла на 0,07 грн/л, до 56 грн/л, А-95+ — на 0,11 грн/л, до 59,65 грн/л, на дизельне пальне знизилася на 0,17 грн/л, до 52,77 грн/л.